https://tr.sputniknews.com/20220527/1800-yillik-agactan-elde-edilen-zeytinyagi-muzayedede-75-bin-liraya-satildi-1056740303.html

1800 yıllık ağaçtan elde edilen zeytinyağı müzayedede 75 bin liraya satıldı

1800 yıllık ağaçtan elde edilen zeytinyağı müzayedede 75 bin liraya satıldı

Fuar İzmir’de zeytinyağı müzayedesi düzenlendi. 13 yerel üretici ve kooperatifin geleneksel usullerle sıkılmış ve şişelenmiş 20 özel zeytinyağının satışa... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:58+0300

2022-05-27T14:58+0300

2022-05-27T15:00+0300

tunç soyer

yaşam

zeytinyağı

ağaç

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Seferihisar Belediye Başkanlığı yaptığı 2016’da ilki düzenlenen zeytinyağı müzayedesi Fuar İzmir’e taşındı. 26-29 Mayıs tarihleri arasındaki 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı çerçevesinde yapılan müzayedeyle, 13 yerel üretici ve kooperatifin geleneksel usullerle sıkılmış ve şişelenmiş 20 özel zeytinyağı satışa sunuldu. Müzayedeye; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, basın temsilcileri, kooperatif ortağı kadınlar, üreticiler, sektör profesyonelleri ve fuar ziyaretçileri katıldı.Müzayede, Nedim Atilla’nın münadiliği ve Bilge Keykubat’ın anlatımları ile yapıldı. Üretim yapan kooperatiflerin temsilcileri de ürünlerinin anlatımını yaptı.Soyer: Zeytin bizim için çok kıymetliİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları kaydetti:“Ekonomi ile ekoloji arasında bağ olmak zorunda. Bağ yoksa, o zaman biz ekonomi uğruna ekolojiyi feda ediyoruz demektir. Böyle olursa ekonomiyi de feda etmişiz demektir. Eğer tarım yapacaksak doğa ile uyumlu, yer altı kaynaklarımızı, suyumuzu iyi kullanmak zorundayız. Aksi takdirde bu toprak bereketini kaybeder bizi aç bırakır. Bu toprakların bereketine, gücüne, zenginliğine inanarak, saygı duyarak tarım yapmaya çalışıyoruz. Başka Bir Tarım Mümkün diyoruz. Zeytin, ölümsüz ağaç. Biz ona sahip değiliz, o bize sahip. Biz geçip gideceğiz; ama insanlık tarihi ağaç olarak önce zeytinle tanışmış ve zeytine şükran duymuş. Zeytin, beslemiş, doymuş, iyileştirmiş. Zeytin çok kıymetli. Müzayede niye yapılır, çok kıymetli bir şeyin kıymetini ölçemezsiniz. Artık ona kim ne takdir ediyorsa kendisi takdir etsin diye yaparsınız. İlkini Seferihisar'da yaptık. 200 yaşın üzerinde zeytin ağaçlarını saydırdık. 500 civarında zeytin ağacı tespit ettik. Hele bir tanesi vardı ki bin 800 yaşında. Adına Buket Uzuner'in kitabındaki ninenin adını koyduk, Umay Nine dedik; çünkü bilge ağaç, bize öğreteceği çok şey var. Zeytin bizim için çok kıymetli. Çok şanslıyız. Bu güzelim coğrafyada böyle büyük bir hazine ile beraber yaşıyoruz. Diliyorum ki çocuklarımızı, torunlarımızı yine yaşatmaya devam edecek bu kutsal ve bilge ağaç. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Kanunlar çıkartmaya çalışıyorlar duyuyoruz. Asla bırakmayız. Biz sonuna kadar sahip çıkacağız.”Başkan Soyer de, müzayedeye katılarak zeytinyağı aldı. Bin 800 yıllık Umay Nine isimli zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı ise 75 bin liraya alıcı buldu.Müzayedede İzmir’de faaliyet gösteren Ödemiş Demircili, Menderes Değirmendere, Gödence, Zeytinli Gölcük, Ulamış, Bergama İlçe Merkezi (BERTA), Bademli, Bademler, Üçkonak, Foça, Doğanbey tarımsal kalkınma kooperatifleri ve Bergama Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen zeytinyağları satışa çıkarıldı. Müzayede 1 ile 5 litre arasındaki zeytinyağları 500 ile 75 bin lira arasında alıcı buldu.Dört günlük Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarının ilk günü profesyonellere ayrıldı.Fuar yarın ve yarından sonra (28-29 Mayıs) ise ücretsiz olarak halka açılacak.

https://tr.sputniknews.com/20220214/kdv-indirimi-zeytin-ve-zeytinyagi-fiyatlarina-da-yansidi-300-liralik-urun-275-lira-oldu-1053827057.html

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tunç soyer, zeytinyağı, ağaç