https://tr.sputniknews.com/20220527/400-bin-ton-seker-ithalatina-izin-veren-karar-resmi-gazetede-yayinlanarak-yururluge-girdi-1056722774.html
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı
Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T00:30+0300
2022-05-27T00:30+0300
2022-05-27T00:45+0300
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şeker, son dakika
Şeker ithalatına tarife kontenjanı açıldı
00:30 27.05.2022 (güncellendi: 00:45 27.05.2022) Abone ol
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Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.