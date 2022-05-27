https://tr.sputniknews.com/20220527/abdnin-en-buyuk-protestan-tarikati-cinsel-istismarla-suclananlarin-205-sayfalik-listesini-yayinladi-1056741617.html

ABD'nin en büyük Protestan grubu cinsel istismarla suçlananların 205 sayfalık listesini yayınladı

ABD'nin en büyük Protestan grubu cinsel istismarla suçlananların 205 sayfalık listesini yayınladı

ABD'deki en büyük Protestan mezhep grubu olan Güney Baptist Konvansiyonu (SBC), yayınladığı 205 sayfalık bir listede 'inanılır bir şekilde cinsel istismarla... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T15:36+0300

2022-05-27T15:36+0300

2022-05-27T15:51+0300

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abd

protestan

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

rahip

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Güney Baptist Konvansiyonu tarafından yayınlanan liste, mezhep grubunun son yirmi yılda cinsel istismar iddialarını örtbas ettiğini ortaya çıkardı.Erkek rahipler, kilise çalışanları ve yetkililerince cinsel istismara uğradığı yönünde suçlamada bulunan kadın ve çocukların şikayetlerini derleyen rapor, 2000 yılından günümüze kadarki süreci kapsıyor.Guidepost Solutions isimli bir üçüncül tarafca hazırlanan raporda, mezhep grubu yönetiminin söz konusu cinsel istismar şikayetlerine dair kapsayıcı soruşturma açma konusunda isteksiz davrandığı belirtildi. Güney Baptist üye ve din adamlarının aktarımına göre, Konvansiyonun listede adı geçen eski başkanı D. August Boto, söz konusu şikayetleri 10 yıldan uzun bir süre boyunca bir sır olarak sakladı.Gönderdiği bir e-postada cinsel istismar suçlarıyla mücadele için reform yapılması gerektiğini söyleyenleri 'satanistler' olarak andığı öğrenilen Boto, mezhep grubu üyelerini 'evanjelizmden' uzak tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.Kilise yetkililerince cinsel istismara uğratıldığını açıklayan Christa Brown ve aktivist Rachael Denhollander'i eleştiren Boto, söz konusu iki mağdurun çalışmalarının 'şeytanın geçici olarak başarılı olduğu' anlamına geldiğini ileri sürdü.Listenin daha önce ortaya çıkarılması durumunda cinsel istismarla suçlanan kişilerin mezhep grubu içerisinde güçlü konumlara gelmesini engelleyebileceği vurgulanıyor. Boto ile birlikte, Ekim ayında yürütme komitesi başkanlığından istifa eden bir diğer eski başkan Ronnie Floyd'un da cinsel istismar suçlamalarının soruşturulmasını engellediği belirtilidi.Söz konusu istismar vakalarına örnek olarak, Teksas'taki Garland Baptist Kilisesi'nde görev yapan bir rahibin, gençler grubunda bulunan 13 yaşındaki bir kızı kilisede ve kendi evinde 20 kez seks yapmaya ikna ettiği ve 2015 yılında suçlamaları kabul ettikten sonra 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığı gösterildi.Mezhep grubunun Yürütme Komitesi üyeleri Rolland Slade ve McLaurin Willie yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:Söz konusu listenin şimdi yayınlanmasının Güneyli Baptistler Grubu tarafından Haziran ayında Kaliforniya'da düzenlenecek yıllık toplantıdan hemen önce gerçekleşmesi, mezhep grubunun en üst düzey dini liderlerine ve kilise üyelerine yönelik cinsel istismar iddialarını ciddiye aldığı şeklinde yorumlandı.Güneyli Baptistler Konvansiyonu'nun ABD'de 14 milyondan fazla üyesi ve 50 eyalette 47 binden fazla kilisesi bulunuyor.

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abd, protestan, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, rahip