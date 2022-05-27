https://tr.sputniknews.com/20220527/adana-demirsporlu-balotellinin-lunaparkta-carpisan-araba-eglencesi-1056739218.html
Adana Demirsporlu Balotelli'nin lunaparkta çarpışan araba eğlencesi
Adana Demirsporlu Balotelli'nin lunaparkta çarpışan araba eğlencesi
Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:38+0300
2022-05-27T14:38+0300
2022-05-27T14:55+0300
mario balotelli
spor
adana demirspor
lunapark
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Spor Toto Süper Lig’de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye’den ayrılmadan önce lunaparka gitti.Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi.Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220501/balotelliden-raiola-paylasimi-ikinci-babami-kaybettim--1056002229.html
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mario balotelli, adana demirspor, lunapark
Adana Demirsporlu Balotelli'nin lunaparkta çarpışan araba eğlencesi
14:38 27.05.2022 (güncellendi: 14:55 27.05.2022) Abone ol
Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi.
Spor Toto Süper Lig’de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye’den ayrılmadan önce lunaparka gitti.
Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi.
Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.