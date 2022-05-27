https://tr.sputniknews.com/20220527/adana-demirsporlu-balotellinin-lunaparkta-carpisan-araba-eglencesi-1056739218.html

Adana Demirsporlu Balotelli'nin lunaparkta çarpışan araba eğlencesi

Adana Demirsporlu Balotelli'nin lunaparkta çarpışan araba eğlencesi

Adana Demirspor’un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, lunaparkta çarpışan arabaya binip gönlünce eğlendi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:38+0300

2022-05-27T14:38+0300

2022-05-27T14:55+0300

mario balotelli

spor

adana demirspor

lunapark

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Spor Toto Süper Lig’de 18 golle, aynı gol sayısına sahip Hatayspor forveti Ayoub El Kaabi ile beraber gol krallığında ikinci olan Mario Balotelli, Türkiye’den ayrılmadan önce lunaparka gitti.Burada çarpışan araba ve çeşitli oyuncaklara binen Balotelli, Adanalılarla birlikte gönlünce eğlendi.Bir vatandaş ise Balotelli'nin bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.O görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

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mario balotelli, adana demirspor, lunapark