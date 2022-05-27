https://tr.sputniknews.com/20220527/ak-partili-turan-bizim-icin-kacacaklar-diyen-kim-varsa-memleketi-terk-etti-1056753541.html

AK Partili Turan: Bizim için 'Kaçacaklar' diyen kim varsa memleketi terk etti

AK Partili Turan: Bizim için 'Kaçacaklar' diyen kim varsa memleketi terk etti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkalenin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi İmam Evi ve Kuran Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, CHP Genel... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T22:51+0300

2022-05-27T22:51+0300

2022-05-27T22:54+0300

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Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan ABD'ye kaçacak" iddiasına da yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:"Bugün 27 Mayıs, tarihin karanlık günlerinden bir tanesi. Rahmetli Menderes'in, hemşerimiz Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idamına yol açan, demokrasimize ara verildiği karanlık bir günün 62'nci yıl dönümü. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Bir daha demokrasimizin intıkaya uğradığı süreçler yaşatmasın. Birileri o günlere özeniyor olabilir. Birileri o günlerde yapılan yanlışları bir daha yapma iddiasında olabilir. Birileri bu memleketin evlatlarına, bu memleketin değerlerini dünyanın dört tarafına haykıran, yurt, bina, kurs inşa eden insanlara 'Kaçacaklar' diye iftira atabilir. Ne olursa olsun, biz burada doğduk, burada öleceğiz. Bize 'kaçacak' diyen kim varsa bu memleketi terk etti zaten. 'Demirden korkan trene binmez' derler. Bizim korkumuz yok. 27 Mayıs'ta yaptıkları gibi Menderes'i iftirayla, yalanla, hakaretle idam edenler o yağlı urganın parasını evlatlarından aldılar. Bundan daha ötesi var mı ? Bu memlekete, bu millete güveniyoruz. Şairin dediği gibi 'Toparlanın, gitmiyoruz, buradayız' kardeşim. Yolumuza devam edeceğiz"Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'un yaptırdığı dua ile kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/cumhurbaskani-erdogan-muhalefet-muhalefet-yapmak-derdinde-degil-akillari-bulandirmak-derdinde--1056746243.html

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bülent turan, ak parti, akp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan