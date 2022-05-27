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Alanya'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Alanya'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T01:30+0300
2022-05-27T01:30+0300
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göçmen
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göçmen krizi
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Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'nin sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Bölgeye giden jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ise açıkta bekletilen 2 sürat teknesine el koydu.Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirlenen Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. ile Türk vatandaşı S.K, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. tutuklandı, Türk vatandaşı S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilerek sınır dışı edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/kocaelide-yakalanan-duzensiz-gocmenler-sinir-disi-ediliyor-1056713299.html
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alanya, antalya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi

Alanya'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

01:30 27.05.2022
© AAAlanya'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Alanya'da yakalanan 36 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 36 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilerek sınır dışı edildi.
Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilöz Mahallesi'nin sahil kesiminde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ise açıkta bekletilen 2 sürat teknesine el koydu.
Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişini organize ettikleri belirlenen Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. ile Türk vatandaşı S.K, Manavgat ilçesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Suriyeli H.E.A. ve M.A.K. tutuklandı, Türk vatandaşı S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilerek sınır dışı edildi.
İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde 97 düzensiz göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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