Amik Ovası'nda hasadı süren buğdaydan 245 bin ton rekolte bekleniyor

"Amik Ovası'nda 2021 yılında 541 bin dekarda 248 bin ton buğday elde edilmişti. Bu yıl kış şartlarının güzel gitmesi buğdayı olumlu yönde etkiledi, veriminin yüksek olacağını düşünüyoruz. 2022 yılında ilimizde 495 bin dekar alanda 245 bin ton buğday bekliyoruz. Kış şartlarının iyi gitmesinden dolayı verimlerimiz bu yıl çok iyi olacak diye bekliyoruz. Ekili alanımız geçen yıla göre biraz azalmış olsa da bu yılki rekoltemiz mevsimsel şartların iyi gitmesi sebebiyle inşallah daha iyi olacak. Buğday arazilerine bakıldığında bitki hastalığı ve zararları yönünden herhangi sıkıntılı bir etmenle karşılaşılmamıştır. Yıl içerisinde entegre mücadele kapsamında teknik elemanlarımız sürekli sahada bu çalışmaları yapmışlardır. İlimizde şu an 250'ye yakın biçerdöver sahada buğday hasat çalışmalarına başladı."