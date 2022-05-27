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https://tr.sputniknews.com/20220527/anadolu-festin-duzenleyicileri-festivalin-ileri-bir-tarihte-de-yapilamayacagini-duyurdu-1056752214.html
Anadolu Fest'in organizatörleri, festivalin ileri bir tarihte de yapılamayacağını duyurdu
Anadolu Fest'in organizatörleri, festivalin ileri bir tarihte de yapılamayacağını duyurdu
Eskişehir’de valilik kararıyla iptal edilen Anadolu Fest'in, başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi. Organizatörler, festivali 9-12 Haziran tarihleri... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T21:44+0300
2022-05-27T21:47+0300
türkiye
eskişehir
konser
festival
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Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, “Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.Eskişehir’de valiliğin 15 gün süreyle kentteki tüm etkinlerin yasaklaması ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, 10-25 Mayıs günlerini kapsayan genel yasak kararının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Duyuruda valilik iptali sonrası festivalin 9-12 Haziran arasında düzenlenmesinin hedeflendiği fakat ‘diyalog ve hukuk zeminindeki çabaların çözümsüz kaldığı’ yazıldı.Festivalin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:“Sevgili Müzikseverler;Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere Festivalimizi, 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimiz 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”Ne olmuştu? Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220511/anadolu-fest-eskisehir-valiliginin-yasaginin-ardindan-9-12-hazirana-ertelendi-1056289205.html
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eskişehir, konser, festival

Anadolu Fest'in organizatörleri, festivalin ileri bir tarihte de yapılamayacağını duyurdu

21:44 27.05.2022 (güncellendi: 21:47 27.05.2022)
© PixabayGitarist, konser
Gitarist, konser - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Pixabay
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Eskişehir’de valilik kararıyla iptal edilen Anadolu Fest'in, başka bir tarihe ertelenmesi de engellendi. Organizatörler, festivali 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirme çabalarının da sonuçsuz kaldığını açıkladı.
Eskişehir’de önce güvenlik gerekçesi ile ertelenen daha sonra valiliğin aldığı karar ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, “Festivalimizi, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Eskişehir’de valiliğin 15 gün süreyle kentteki tüm etkinlerin yasaklaması ile yapılamayan Anadolu Fest’in düzenleyicileri, 10-25 Mayıs günlerini kapsayan genel yasak kararının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Duyuruda valilik iptali sonrası festivalin 9-12 Haziran arasında düzenlenmesinin hedeflendiği fakat ‘diyalog ve hukuk zeminindeki çabaların çözümsüz kaldığı’ yazıldı.
Festivalin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
“Sevgili Müzikseverler;
Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere Festivalimizi, 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimiz 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız.
Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”
konser - silüet - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
TÜRKİYE
Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği’nin yasağının ardından 9-12 Haziran’a ertelendi
11 Mayıs, 20:07

Ne olmuştu?

Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.
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