https://tr.sputniknews.com/20220527/arabanin-uzerine-agac-devrildi-yoldan-gecenler-aracin-uzerindeki-dutlari-topladi-1056738630.html
Arabanın üzerine ağaç devrildi, yoldan geçenler aracın üzerindeki dutları topladı
Arabanın üzerine ağaç devrildi, yoldan geçenler aracın üzerindeki dutları topladı
İstanbul'da park halindeki bir aracın üzerine dut ağacı devrildi. Yoldan geçen bir kadın, görevlilerin uyarılarına rağmen dalda kalan dutları toplamaya... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:17+0300
2022-05-27T14:17+0300
2022-05-27T14:17+0300
yaşam
istanbul
meyve
ağaç
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Kadıköy’de sokak üzerinde park halinde bulunan araç üzerine dut ağacının bir parçası devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise ağacı araç üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışma yürüttüğü esnada sokaktan geçen vatandaşlar, araç üzerine düşen ağaç parçasındaki dutları topladı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.'Millet dut toplamaya başladı'Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, “Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220526/pastane-onune-birakilan-cilegin-once-tadina-bakti-begenince-kasasi-ile-caldi-1056692850.html
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istanbul, meyve, ağaç
Arabanın üzerine ağaç devrildi, yoldan geçenler aracın üzerindeki dutları topladı
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İstanbul'da park halindeki bir aracın üzerine dut ağacı devrildi. Yoldan geçen bir kadın, görevlilerin uyarılarına rağmen dalda kalan dutları toplamaya uğraştı.
Kadıköy’de sokak üzerinde park halinde bulunan araç üzerine dut ağacının bir parçası devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise ağacı araç üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin olay yerinde çalışma yürüttüğü esnada sokaktan geçen vatandaşlar, araç üzerine düşen ağaç parçasındaki dutları topladı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
'Millet dut toplamaya başladı'
Yaşanan olay sonrası konuşan çevre sakinlerinden Ertuğrul Cebesoy, “Ağaç sanırım yükünü taşıyamayarak yola düştü. Ağaç parçasının düştüğü araç biraz zarar gördü. O esnada bedava dutu gören millet dut toplamaya başladı” diye konuştu.