https://tr.sputniknews.com/20220527/arjantinde-ilk-maymun-cicegi-vakasi-goruldu-1056746991.html
Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T18:28+0300
2022-05-27T18:28+0300
2022-05-27T18:28+0300
dünya
arjantin
maymun çiçeği virüsü
vaka
ispanya
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Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi.Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görüldü.Ayrıca İspanya'dan Buenos Aires eyaletine ziyarete gelen bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.Şüpheli vakanın ülkeye 25 Mayıs'ta geldiği, 26 Mayıs'ta belirtiler göstermeye başladığı ve ilk vakanın rastlandığı kişiyle temasının bulunmadığı duyuruldu.
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arjantin, maymun çiçeği virüsü, vaka, ispanya
Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası görüldü
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Arjantin'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.
Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta vücudunda döküntü ve ateş şikayetiyle tedavi ve karantina altına alınan, 28 Nisan ila 16 Mayıs tarihlerinde İspanya'da bulunmuş, Buenos Aires eyaletinde meskun bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı kaydedildi.
Bu vakayla Latin Amerika bölgesindeki ilk maymun çiçeği virüsü Arjantin'de görüldü.
Ayrıca İspanya'dan Buenos Aires eyaletine ziyarete gelen bir kişinin maymun çiçeği virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
Şüpheli vakanın ülkeye 25 Mayıs'ta geldiği, 26 Mayıs'ta belirtiler göstermeye başladığı ve ilk vakanın rastlandığı kişiyle temasının bulunmadığı duyuruldu.