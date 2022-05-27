https://tr.sputniknews.com/20220527/aydinda-ufo-iddiasi--1056755168.html
Aydın'da 'UFO' iddiası: 'Gözüme uyku girmedi'
Aydın'da 'UFO' iddiası: 'Gözüme uyku girmedi'
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'UFO' olduğunu iddia etti ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T23:51+0300
2022-05-27T23:51+0300
2022-05-27T23:58+0300
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Nazilli'de Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda 21 yaşındaki Cem Kocaman, namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı. Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, gördüğü cismin 'UFO' olduğunu iddia etti. Cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarılan ve ışık huzmesini kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözüme uyku girmedi" dedi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim, ilçe halkında merak uyandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/2022-ufolar-konusunda-sarsici-bir-yil-olacak-1053554966.html
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Aydın'da 'UFO' iddiası: 'Gözüme uyku girmedi'
23:51 27.05.2022 (güncellendi: 23:58 27.05.2022) Abone ol
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, sabaha karşı 'UFO' olduğunu iddia etti ve havada gördüğü ışık huzmesini cep telefonu ile kayda aldı.
Nazilli'de Şirinevler Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda 21 yaşındaki Cem Kocaman, namaz kılmak için kalkarak evinin balkonuna çıktı.
Karşısında büyük bir ışıklı cisim gördüğünü ileri süren Kocaman, gördüğü cismin 'UFO' olduğunu iddia etti. Cismi kaydetmek için hemen cep telefonuna sarılan ve ışık huzmesini kayda alan Kocaman, "Uzun süre şok yaşadım, korktum, gözüme uyku girmedi" dedi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görüntülerdeki cisim, ilçe halkında merak uyandırdı.