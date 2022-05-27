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https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-donmez-karadenizde-temmuzda-borularin-deniz-altina-dosenmesi-icin-ilk-kaynagi-yapacagiz-1056741128.html
Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız
Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T15:32+0300
2022-05-27T15:49+0300
türkiye
karadeniz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
doğalgaz
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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfi yapılan doğalgazın çıkarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Denizdeki gazın deniz altına döşenerek borularla karaya çıkartılması için hazırlıkların başlandığını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2.200 metre su derinliğinden geçecek" dedi.
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karadeniz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz

Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

15:32 27.05.2022 (güncellendi: 15:49 27.05.2022)
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su derinliğinden geçecek" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin Karadeniz'de keşfi yapılan doğalgazın çıkarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Denizdeki gazın deniz altına döşenerek borularla karaya çıkartılması için hazırlıkların başlandığını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2.200 metre su derinliğinden geçecek" dedi.
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