https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-donmez-karadenizde-temmuzda-borularin-deniz-altina-dosenmesi-icin-ilk-kaynagi-yapacagiz-1056741128.html

Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

Bakan Dönmez: Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2200 metre su... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T15:32+0300

2022-05-27T15:32+0300

2022-05-27T15:49+0300

türkiye

karadeniz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

doğalgaz

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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfi yapılan doğalgazın çıkarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Denizdeki gazın deniz altına döşenerek borularla karaya çıkartılması için hazırlıkların başlandığını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2.200 metre su derinliğinden geçecek" dedi.

türkiye

karadeniz

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karadeniz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğalgaz