https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kirisci-afrika-ile-50-milyar-dolar-ticaret-hacmine-ulasmayi-hedefliyoruz-1056754564.html

Bakan Kirişci: Afrika ile 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz

Bakan Kirişci: Afrika ile 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2003’te 5.3 milyar dolardan 2021 sonunda 34.5 milyar dolara yükselmiştir. Kısa vadede... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T23:32+0300

2022-05-27T23:32+0300

2022-05-27T23:32+0300

türkiye

vahit kirişci

afrika birliği

afrika

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'da bir otelde düzenlenen Afrika Günü 59. yıl dönümünü kutlama töreninde yaptığı konuşmasında kıtanın daha adil, daha eşit ve daha iyi bir dünya için engin bir potansiyel vadettiğini söyledi.Türkiye-Afrika ilişkilerinin son yirmi yılda kayda değer ivme kazandığının altını çizen Kirişci, Afrika Birliği'nin (AfB) stratejik ortağı olarak 2008, 2014 ve 2021 yıllarında üç Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi düzenlendiğini anımsattı.Kirişci, bu gelişimin etkilerinin ticaret, yatırım, kültür, güvenlik, askeri iş birliği ve kalkınma gibi birçok alanda görülebildiğini belirterek, şunları dile getirdi:'15 binin üzerinde Afrikalı öğrenciye burs vermiştir'Türkiye'nin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör vasıtasıyla Afrika’da barış ve istikrar ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ettiğini örnekleriyle aktaran Kirişci, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, 7 Afrika ülkesinde, Maarif Vakfı ise 191 kurumuyla 25 Afrika ülkesinde eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. Her yıl verilen yüzlerce Türkiye Bursları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Afrikalı öğrencilerin varlığı her geçen gün artmaktadır. Bugüne kadar Türkiye, 15 binin üzerinde Afrikalı öğrenciye burs vermiştir" diye konuştu.Kirişci, son yıllardaki yaşananların tarımın insanlık için en önemli sektör olduğunu hatırlattığının altını çizerek şunları kaydetti:Sahra altı Afrika’da sürdürülebilir kalkınma projeleri ile beslenme, hijyen, temiz su, sulama ve derin su kuyuları açılması için ayni yardım çabalarını sürdürüleceğini vurgulayan Kirişci, "Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği’yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz. Yüzyıllardır süregelen tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz sayesinde, güçlü ortaklar olarak Afrika ülkeleriyle birlik ve dayanışma içinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.Programda çeşitli Afrikalı yetkililer de konuşma yaparken çeşitli müzik dinletileri ve defile de yapıldı.

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