https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kurumdan-kira-artislarina-duzenleme-aciklamasi-1056755063.html
Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kira artışlarına ilişkin düzenleme yapılacağını belirtti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T23:44+0300
2022-05-27T23:44+0300
2022-05-27T23:45+0300
ekonomi
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
kira
konut fiyatları
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir" dedi.NTV canlı yayınında konuşan Kurum, "Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Salda Gölü'ne plaj iddialarına ilişkin de "Biz bu yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Kurum, "Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar" iddiasında bulundu.
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türkiye, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, kira, konut fiyatları
Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması
23:44 27.05.2022 (güncellendi: 23:45 27.05.2022) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kira artışlarına ilişkin düzenleme yapılacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir" dedi.
NTV canlı yayınında konuşan Kurum, "Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Salda Gölü'ne plaj iddialarına ilişkin de "Biz bu yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Kurum, "Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar" iddiasında bulundu.