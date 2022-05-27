Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kurumdan-kira-artislarina-duzenleme-aciklamasi-1056755063.html
Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kira artışlarına ilişkin düzenleme yapılacağını belirtti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T23:44+0300
2022-05-27T23:45+0300
ekonomi
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
kira
konut fiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir" dedi.NTV canlı yayınında konuşan Kurum, "Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Salda Gölü'ne plaj iddialarına ilişkin de "Biz bu yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Kurum, "Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar" iddiasında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_88:0:677:442_1920x0_80_0_0_c937e2ed2b9fd0c3e4008266724f6097.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, kira, konut fiyatları

Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması

23:44 27.05.2022 (güncellendi: 23:45 27.05.2022)
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kira artışlarına ilişkin düzenleme yapılacağını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir" dedi.
NTV canlı yayınında konuşan Kurum, "Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Salda Gölü'ne plaj iddialarına ilişkin de "Biz bu yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Kurum, "Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar" iddiasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала