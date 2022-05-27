https://tr.sputniknews.com/20220527/bakan-kurumdan-kira-artislarina-duzenleme-aciklamasi-1056755063.html

Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'kira artışlarına düzenleme' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kira artışlarına ilişkin düzenleme yapılacağını belirtti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T23:44+0300

2022-05-27T23:44+0300

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ekonomi

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

kira

konut fiyatları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir" dedi.NTV canlı yayınında konuşan Kurum, "Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.Salda Gölü'ne plaj iddialarına ilişkin de "Biz bu yalanlardan yorulduk. Yalanlarla ilgili hukuki girişimlerde bulunuyoruz" diyen Kurum, "Salda Gölü'nün etrafına gelen araçları geri çekeceğiz diyoruz. Maalesef karşımızdaki muhalefet bizi anlayamadı.Yalan yanlış söylemlerle bu konuları çarpıtıyorlar" iddiasında bulundu.

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türkiye, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, kira, konut fiyatları