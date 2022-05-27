https://tr.sputniknews.com/20220527/barbieden-ilk-trans-bebek-her-yasta-kabul-gormenin-onemini-vurguluyoruz-1056739049.html
Barbie'den ilk trans bebek: Her yaşta kabul görmenin önemini vurguluyoruz
Barbie'den ilk trans bebek: Her yaşta kabul görmenin önemini vurguluyoruz
Oyuncak üreticisi Mattel, ilk kez trans bir Barbie bebek tasarladı. Oyuncak bebeğin tasarımında trans oyuncu Laverne Cox model alındı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:27+0300
2022-05-27T14:27+0300
2022-05-27T14:27+0300
yaşam
barbie bebek
trans
trans birey
trans kadın
oyuncu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103185/12/1031851277_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9f885ea1e215dfb38e244668986c2972.jpg
Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel, 'her yaşta kabul görmenin' önemini vurgulamak için ilk transseksüel Barbie bebeği piyasaya sürdüklerini duyurdu. Bebeğin tasarımında 'Orange is the New Black' isimli dizide rol alan trans oyuncu Laverne Cox model alındı. Yeni bebek konusunda büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen Mattel yöneticisi Lisa McKnight, "Dahil edilme ve kabul edilmenin önemini her yaşta vurgulamaktan ve Laverne'nin bu kültür üzerindeki önemli etkisini bir Tribute Collection Barbie ile tanımaktan gurur duyuyoruz" açıklaması yaptı. Yapımcı ve oyuncu olarak şimdiye dek 5 kez Emmy ödülüne aday gösterilen ve ABD'deki en popüler trans yıldızlardan biri olarak bilinen Cox, Orange Is the New Black dizisi 2013'te yayınlandığında ülkedeki bir televizyon dizisinde başrol oynayan ilk siyah trans kadın oyuncu olmuştu.50 yaşındaki oyuncu, trans oyuncak bebeğin önemine dair şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103185/12/1031851277_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_75b0ae88493c7c9064a7f05cab580420.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
barbie bebek, trans, trans birey, trans kadın, oyuncu
Barbie'den ilk trans bebek: Her yaşta kabul görmenin önemini vurguluyoruz
Abone ol
Oyuncak üreticisi Mattel, ilk kez trans bir Barbie bebek tasarladı. Oyuncak bebeğin tasarımında trans oyuncu Laverne Cox model alındı.
Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel, 'her yaşta kabul görmenin' önemini vurgulamak için ilk transseksüel Barbie bebeği piyasaya sürdüklerini duyurdu.
Bebeğin tasarımında 'Orange is the New Black' isimli dizide rol alan trans oyuncu Laverne Cox model alındı. Yeni bebek konusunda büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen Mattel yöneticisi Lisa McKnight, "Dahil edilme ve kabul edilmenin önemini her yaşta vurgulamaktan ve Laverne'nin bu kültür üzerindeki önemli etkisini bir Tribute Collection Barbie ile tanımaktan gurur duyuyoruz" açıklaması yaptı.
Yapımcı ve oyuncu olarak şimdiye dek 5 kez Emmy ödülüne aday gösterilen ve ABD'deki en popüler trans yıldızlardan biri olarak bilinen Cox, Orange Is the New Black dizisi 2013'te yayınlandığında ülkedeki bir televizyon dizisinde başrol oynayan ilk siyah trans kadın oyuncu olmuştu.
50 yaşındaki oyuncu, trans oyuncak bebeğin önemine dair şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünyada bu oyuncak bebeğin olmasıyla ilgili beni en çok heyecanlandıran şey, trans gençlerin onu görebilmesi ve belki de onu satın alıp onunla oynayabilmesi ve ilk kez trans bir insana benzeyen bir Barbie'nin olduğunu bilmeleri."