https://tr.sputniknews.com/20220527/barbieden-ilk-trans-bebek-her-yasta-kabul-gormenin-onemini-vurguluyoruz-1056739049.html

Barbie'den ilk trans bebek: Her yaşta kabul görmenin önemini vurguluyoruz

Barbie'den ilk trans bebek: Her yaşta kabul görmenin önemini vurguluyoruz

Oyuncak üreticisi Mattel, ilk kez trans bir Barbie bebek tasarladı. Oyuncak bebeğin tasarımında trans oyuncu Laverne Cox model alındı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:27+0300

2022-05-27T14:27+0300

2022-05-27T14:27+0300

yaşam

barbie bebek

trans

trans birey

trans kadın

oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103185/12/1031851277_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9f885ea1e215dfb38e244668986c2972.jpg

Barbie oyuncak bebeklerinin üreticisi Mattel, 'her yaşta kabul görmenin' önemini vurgulamak için ilk transseksüel Barbie bebeği piyasaya sürdüklerini duyurdu. Bebeğin tasarımında 'Orange is the New Black' isimli dizide rol alan trans oyuncu Laverne Cox model alındı. Yeni bebek konusunda büyük bir heyecan duyduklarını söyleyen Mattel yöneticisi Lisa McKnight, "Dahil edilme ve kabul edilmenin önemini her yaşta vurgulamaktan ve Laverne'nin bu kültür üzerindeki önemli etkisini bir Tribute Collection Barbie ile tanımaktan gurur duyuyoruz" açıklaması yaptı. Yapımcı ve oyuncu olarak şimdiye dek 5 kez Emmy ödülüne aday gösterilen ve ABD'deki en popüler trans yıldızlardan biri olarak bilinen Cox, Orange Is the New Black dizisi 2013'te yayınlandığında ülkedeki bir televizyon dizisinde başrol oynayan ilk siyah trans kadın oyuncu olmuştu.50 yaşındaki oyuncu, trans oyuncak bebeğin önemine dair şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

barbie bebek, trans, trans birey, trans kadın, oyuncu