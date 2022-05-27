https://tr.sputniknews.com/20220527/baskurdistanda-7-rusya-geneli-yatirim-festivali--zauralye-2022-duzenlenecek-1056752905.html

Başkurdistan’da 7. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ düzenlenecek

Başkurdistan’da 7. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ düzenlenecek

Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Sibay şehrinde, 2-4 Haziran’da 7. Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu ‘Zauralye-2022’ festivali gerçekleştirilecek. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T22:42+0300

2022-05-27T22:42+0300

2022-05-27T22:44+0300

ekonomi

rusya

başkurdistan

türkiye

belarus

kazakistan

yatırım

avrasya

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Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Rusya Geneli Yatırım Sabantoyu festivaline, başta Rusya'nın dört bir yanından gelenlerle birlikte Türkiye, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve diğer ülkelerden yaklaşık bin 500 kişi katılacak. Etkinliğe Rusya'daki federal ve bölgesel yetkililerin yanı sıra yerli ve yabancı işletmelerin temsilcileri, yatırımcılar, uzmanlar, siyasiler ve alanında ünlü isimler de katılacak.Bu yıl düzenlenecek festivale, Kazakistan’dan resmi bir heyet gelecek. Heyete, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev başkanlık edecek. Belarus Cumhuriyeti’ni de Sanayi Bakan Yardımcısı Dmitriy Haritonçik temsil edecek.Bununla birlikte, forumun katılımcıları arasında Başkurdistan Cumhurbaşkanı Radiy Habirov, Başkurdistan Başbakanı Andrey Nazarov, Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doğuzova, Rusya Ticaret Odası Mali, Sanayi ve Yatırım Politikası Konseyi Başkanı Vladimir Gamza ve birçok üst düzey yetkili yer alacak.Düzenlecek forumlarda, bölgeye yatırımları çekmek, ihracat faaliyetlerini artırmak, şehirleri ve iç turizmi geliştirmek, kent yaşamını dijitalleştirmek ve çevre sorunlarına çözüm bulmak adına sunumlar yapılacak. Forumun ana konusu, “AntiSanction REGIONS: Yeni bir ekonomik gerçeklik” genel oturumunda açıklanacak.Öte yandan forum katılımcılarını, konuşmacılarını ve konuklarını iki gün boyunca dolu dolu geçirecekleri bir program bekliyor: Stratejik oturumlar, yuvarlak masa toplantıları, çalışma grubu toplantıları ve mevcut küresel durumda bir bütün olarak Başkurdistan Cumhuriyeti ve Rusya ekonomisinin gelişimiyle ilgili özel saha toplantıları başlıca konular arasında yer alıyor.Forumun programı, Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Mali, Sanayi ve Yatırım Politikası Konseyi’nin “Bölgesel mali sistemlerin ve işletme finansman araçlarının geliştirilmesi” konulu toplantıyı öngörüyor. Forumun ikinci gününde, Doğu Uralların sosyo-ekonomik kalkına programının sunumu gerçekleştirilecek.Yatırım festivalinde, federal kurumlar kendi etkinliklerini organize edecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı Genç Diplomatlar Konseyi, ‘İş ortağını itibarsızlaştırma koşullarında Rusya’nın imajı’ konulu paneli, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uzmanlar Konseyi de sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finans konulu oturum düzenleyecek.Forumun programında ayrıca Rusya İhracat Merkezi ve ‘AgroExport’ Federal İhracat Geliştirme Merkezi’nin yuvarlak masa toplantıları da yer alıyor.Belarus, Kazakistan ve Türkiye gibi yabancı ortaklarla ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ayrı etkinlikler düzenlenecek.Yatırım sabantoyu sırasında ayrıca Rusya ve Türkiye’nin ikili ilişkileriyle ilgili “Değişen dünyada Rus-Türk iş ilişkileri: Avrasya'nın kalbinden bir bakış” başlıklı ayrı bir oturum gerçekleştirilecek. Bu oturum çerçevesinde, Türkiye ve Rusya’dan katılımcılar, değişen dünyada Rus-Türk iş ilişkilerini ve karşılıklı yatırımlarla ilgili beklentileri değerlendirecek.Forum, 4 Haziran’da, Baymaksk ilçesindeki ‘Sabantoy’ ile sona erecek. Burada konuklar, halk festivaline katılarak kendilerini Başkurdistan’ın kültür ve etnik dünyasıyla tanışma fırsatına sahip olacak.Aynı gün, Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doğuzova, Başkurdistan’ın turizm işletmelerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.Etkinliğe akreditasyon için başvurular https://forum-zauralye.com/ sitesinden yapılıyor.

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rusya, başkurdistan, türkiye, belarus, kazakistan, yatırım, avrasya