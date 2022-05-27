https://tr.sputniknews.com/20220527/baydonere-siber-saldiri-505-bin-kisinin-bilgisi-calindi-1056735748.html

Baydöner'e siber saldırı: 505 bin kişinin bilgileri çalındı

Baydöner'e siber saldırı: 505 bin kişinin bilgileri çalındı

İzmir merkezli restoran zinciri Baydöner'e siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda 505 binden fazla kişiye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:59+0300

2022-05-27T12:59+0300

2022-05-27T13:01+0300

döner

siber saldırı

türkiye

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

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Türkiye genelinde 110’dan fazla şubesi olan Baydöner Restoranları’na siber saldırı düzenlendiği açıklandı. Merkezi İzmir’de bulunan Baydöner’in bilgi işlem yöneticisinin bilgisayarına zararlı bir yazılım ile düzenlenen saldırıda, şirketin web servis şifreleri çalındı.Habertürk'te yer alan habere göre, web sitesinin yanı sıra iOS ve Android platformları için geliştirilen mobil uygulamaları üzerinden de sipariş alan Baydöner'deki veri ihlaline ilişkin incelemeler devam ederken, ilk tespitlere göre 505 binden fazla kişiye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgilerin ele geçirildi.2006 yılında kurulan Baydöner'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye ve Irak’ta toplam 110’un üzerinde şubesi bulunuyor.Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan kamuoyu açıklamasında, Baydöner Restoranları A.Ş.’de yaşanan sözkonusu veri ihlali ile ilgili olarak özetle şu bilgiler verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyedeki-kotu-amacli-mobil-yazilimlar-yuzde-70-artti-1054338589.html

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döner, siber saldırı, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)