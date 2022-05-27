https://tr.sputniknews.com/20220527/benzin-ve-motorine-zam-geldi-1056727859.html
Benzin ve motorine zam geldi
Benzin ve motorine zam geldi
Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T07:13+0300
2022-05-27T07:13+0300
2022-05-27T07:13+0300
türkiye
benzin
motorin
zam
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Dolar/TL 'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatları yeniden arttı. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 TL zamla 24,31 TL'ye çıktı. Motorinde ise fiyat 1,40 TL zamla 23,48 oldu. Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 11,4 TL, motorinin ise 12,02 TL zamlanmış oldu.
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benzin, motorin, zam
Benzin ve motorine zam geldi
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Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi.
Dolar/TL 'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatları yeniden arttı.
Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 TL zamla 24,31 TL'ye çıktı. Motorinde ise fiyat 1,40 TL zamla 23,48 oldu.
Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 11,4 TL, motorinin ise 12,02 TL zamlanmış oldu.