https://tr.sputniknews.com/20220527/benzin-ve-motorine-zam-geldi-1056727859.html

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Dolar/TL kurunda yaşanan artışın ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T07:13+0300

2022-05-27T07:13+0300

2022-05-27T07:13+0300

türkiye

benzin

motorin

zam

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Dolar/TL 'de son günlerde yaşanan yükseliş ve bunun yanında uluslararası ürün fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatları yeniden arttı. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 1,45 TL zamla 24,31 TL'ye çıktı. Motorinde ise fiyat 1,40 TL zamla 23,48 oldu. Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 11,4 TL, motorinin ise 12,02 TL zamlanmış oldu.

türkiye

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benzin, motorin, zam