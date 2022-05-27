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https://tr.sputniknews.com/20220527/betam-turkiye-genelinde-kiralik-konut-metrekare-fiyati-yuzde-1827-artti-1056746816.html
BETAM: Türkiye genelinde kiralık konut metrekare fiyatı yüzde 182.7 arttı
BETAM: Türkiye genelinde kiralık konut metrekare fiyatı yüzde 182.7 arttı
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2022" notunu yayımladı. Buna göre, Türkiye... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T18:26+0300
2022-05-27T18:26+0300
ekonomi
türkiye
konut
fiyat
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Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133,9, İzmir’de ise yüzde 110,8 oldu. Enflasyondan arındırılmış kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.Kiralık konut arzını ölçen kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken, İzmir’de yükseldi. Bununla birlikte, kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı da geçen aya göre ülke genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı.Antalya'da dörde katlandıNisan ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 182,7 olurken, büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi. Geçen Antalya en yüksek artışın görüldüğü il oldu.Antalya'da kira fiyatı mart ayına oranla yüzde 64.2 artarak, 47.1 TL’den 77.3 TL’ye çıktı. Buradaki kiralık metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ise bir ayda yüzde 166.6’dan yüzde 329.3’e yükseldi. Böylece nisan 2021’den Nisan 2022’ye Antalya’da ortalama kira 4 kattan fazla arttı. Bu artışın Türkiye ortalama kira artışını güçlü bir şekilde yukarı çektiği görüldü. En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller yüzde 145.7 ile Mersin, yüzde 140 ile İstanbul ve yüzde 133.9 ile de Ankara oldu.Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı üç büyük ilde düştü. Bu oran nisan ayında İstanbul’da 0.8 puan, Ankara’da 0.4 puan, İzmir’de ise 2.8 puan azaldı. Son verilere göre kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 26.2, Ankara’da yüzde 26, İzmir'de ise yüzde 19.8 oldu.
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türkiye, konut, fiyat

BETAM: Türkiye genelinde kiralık konut metrekare fiyatı yüzde 182.7 arttı

18:26 27.05.2022
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2022" notunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 182,7 olurken ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 48.5 TL’ye yükseldi.
Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133,9, İzmir’de ise yüzde 110,8 oldu. Enflasyondan arındırılmış kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.
Kiralık konut arzını ölçen kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken, İzmir’de yükseldi. Bununla birlikte, kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı da geçen aya göre ülke genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı.

Antalya'da dörde katlandı

Nisan ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 182,7 olurken, büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi. Geçen Antalya en yüksek artışın görüldüğü il oldu.
Antalya'da kira fiyatı mart ayına oranla yüzde 64.2 artarak, 47.1 TL’den 77.3 TL’ye çıktı. Buradaki kiralık metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ise bir ayda yüzde 166.6’dan yüzde 329.3’e yükseldi. Böylece nisan 2021’den Nisan 2022’ye Antalya’da ortalama kira 4 kattan fazla arttı. Bu artışın Türkiye ortalama kira artışını güçlü bir şekilde yukarı çektiği görüldü. En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller yüzde 145.7 ile Mersin, yüzde 140 ile İstanbul ve yüzde 133.9 ile de Ankara oldu.
Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı üç büyük ilde düştü. Bu oran nisan ayında İstanbul’da 0.8 puan, Ankara’da 0.4 puan, İzmir’de ise 2.8 puan azaldı. Son verilere göre kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 26.2, Ankara’da yüzde 26, İzmir'de ise yüzde 19.8 oldu.
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