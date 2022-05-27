https://tr.sputniknews.com/20220527/betam-turkiye-genelinde-kiralik-konut-metrekare-fiyati-yuzde-1827-artti-1056746816.html

BETAM: Türkiye genelinde kiralık konut metrekare fiyatı yüzde 182.7 arttı

BETAM: Türkiye genelinde kiralık konut metrekare fiyatı yüzde 182.7 arttı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) "Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Mayıs 2022" notunu yayımladı. Buna göre, Türkiye... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T18:26+0300

2022-05-27T18:26+0300

2022-05-27T18:26+0300

ekonomi

türkiye

konut

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133,9, İzmir’de ise yüzde 110,8 oldu. Enflasyondan arındırılmış kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı.Kiralık konut arzını ölçen kiralık ilan sayısı ise ülke genelinde, İstanbul’da ve Ankara’da düşerken, İzmir’de yükseldi. Bununla birlikte, kiralık ilanların ne kadarının kiralandığını gösteren kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı da geçen aya göre ülke genelinde ve üç büyük ilde düştü. Kiralık ilanların ne kadar süre yayında kaldığını ölçen kapatılan kiralık ilan yaşı hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı.Antalya'da dörde katlandıNisan ayında yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 182,7 olurken, büyükşehirlerdeki cari kira artış hızları farklılık gösterdi. Geçen Antalya en yüksek artışın görüldüğü il oldu.Antalya'da kira fiyatı mart ayına oranla yüzde 64.2 artarak, 47.1 TL’den 77.3 TL’ye çıktı. Buradaki kiralık metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ise bir ayda yüzde 166.6’dan yüzde 329.3’e yükseldi. Böylece nisan 2021’den Nisan 2022’ye Antalya’da ortalama kira 4 kattan fazla arttı. Bu artışın Türkiye ortalama kira artışını güçlü bir şekilde yukarı çektiği görüldü. En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller yüzde 145.7 ile Mersin, yüzde 140 ile İstanbul ve yüzde 133.9 ile de Ankara oldu.Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı üç büyük ilde düştü. Bu oran nisan ayında İstanbul’da 0.8 puan, Ankara’da 0.4 puan, İzmir’de ise 2.8 puan azaldı. Son verilere göre kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul'da yüzde 26.2, Ankara’da yüzde 26, İzmir'de ise yüzde 19.8 oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, konut, fiyat