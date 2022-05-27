https://tr.sputniknews.com/20220527/beyazittaki-catismada-18-kisi-tutuklandi--1056754730.html

Beyazıt'taki çatışmada 18 kişi tutuklandı

Beyazıt'taki çatışmada 18 kişi tutuklandı

Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü 1'i polis 6 kişinin ise yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 18’i... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T23:39+0300

2022-05-27T23:39+0300

2022-05-27T23:39+0300

türkiye

beyazıt

çatışma

silahlı çatışma

tutuklama

polis

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Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta yan yana bulunan iş yerleri çalışanları arasında 23 Mayıs Pazartesi günü öğlen saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere açılan ateş sonucu polis memuru E.T.'de ağır şekilde yaralandı. Dakikalarca süren silahlı çatışma sonucu toplam 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olaya ilişkin 28 kişiyi gözaltına alındı.Tesadüfen bulunduğu olay yerinde vurulan, dizilerde rol alan 53 yaşındaki Kamrah Dadaşzade dün hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde 4 gün boyunca sorgulanan 28 şüpheli, bu sabah saatlerinde işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.4 kişi serbest bırakıldıSavcılıktaki ifadelerinin alınmasının ardından 21 şüpheli 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, firari olan 5 şüpheli için ise haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Tutuklanma talebiyle sevk edilen 21 şüpheliden birinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi. Tutuklamaya sevk edilen 21 kişiden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220523/beyazitta-silahli-catisma-bir-polis-yaralandi-1056588904.html

https://tr.sputniknews.com/20220524/valilik-beyazittaki-catismanin-nedenini-acikladi-tukuruk-1056626211.html

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