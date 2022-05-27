https://tr.sputniknews.com/20220527/binali-yildirim-varsa-yoksa-recep-tayyip-erdogani-indirelim-diyorlar-gucunuz-yetmez-1056738492.html

Binali Yıldırım: Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diyorlar, gücünüz yetmez

Binali Yıldırım: Varsa yoksa 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diyorlar, gücünüz yetmez

Binali Yıldırım, “Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vadediyorlar? Havaalanlarını 2 katını çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu? ‘Okulları arttıracağız’... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:16+0300

2022-05-27T14:16+0300

2022-05-27T14:17+0300

binali yıldırım

politika

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1056738467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_745eab0d22e736a08d878fe9c1529d3e.jpg

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde tapu teslim törenine katıldı.‘27 Mayıs, yüz karası bir olaydır’Programda konuşan ve 27 Mayıs tarihinin önemine değinen Binali Yıldırım, şunları söyledi:“27 Mayıs’ın ne demek olduğunu bilmeyeniniz yok. 27 Mayıs millet iradesine, Türkiye demokrasisine karşı yapılan ilk darbedir. Aradan yıllar geçmesine rağmen maalesef darbenin hasarları, darbenin verdiği zararlar hala konuşuluyor. 27 Mayıs bu ülkenin seçilmiş başbakanı, 2 tane bakanının darbeyle indirildiği ve idam edildiği yüz karası bir olaydır. Bugün Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan birer demokrasi şehidi olarak milletimizin gönlünde yerini yapmıştır. Ancak o darbeyi yapanları bugün hiç kimse hatırlamamaktadır. Bu neyi gösteriyor? Bu da bizim milletimizin halk iradesine olan desteğini ve sahip çıkmasını gösteriyor. 27 Mayıs ile kalmadı Türkiye’de mili iradeye, demokrasiye müdahaleler. 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan Elektronik Muhtırası ve daha sonra biliyorsunuz en son olarak 2016 yılı 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi bunları takip etti. Milletten yetki almayan, milletin desteğine sahip olmayanların millet iradesine karşı giriştiği her darbe maalesef darbeciler adına başarıyla sonuçlandı. Bunun bir istisnası var; 27 Nisan elektronik darbe girişimi, muhtıra ve 15 Temmuz alçak FETÖ’culara karşı milletin verdiği o şanlı direniştir. O gece her biriniz bayraklarınızla 7’den 70’e liderimizin çağrısıyla meydanlara indiniz, alçaklara hak ettikleri dersi verdiniz. Ezanımız dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi ve bütün teröristler hak ettikleri cezayı aldı. Rabbim bir daha bu günleri yaşatmasın.”‘Sorunu olmayan delilerle ölülerdir’Yıldırım, ne olursa olsun milletin kararıyla gelen yönetimlerin her zaman daha güzel hizmetlere imza attığını kaydetti:‘İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez’Muhalefet partilerinin tutumlarına da sert bir şekilde tepki gösteren Yıldırım, “Ortalıkta dolaşanlar, yetki isteyenler ne vadediyorlar? Diyorlar mı; ‘AK Parti 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptı, biz gelince 56 bin kilometreye çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu? ‘Şehir hastanelerini 2 katına çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu ? ‘Havaalanlarını 2 katını çıkaracağız’ diyeni duydunuz mu? ‘Okulları arttıracağız’ diyenleri duydunuz mu? ‘İstihdamı arttıracağız’ diyenleri duydunuz mu? Ne duyuyorsunuz; varsa yoksa ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diyorlar. İndiremezsiniz, gücünüz de yetmez. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine bugüne kadar sahip çıktı, bundan sonra da sahip çıkacak. Onlar aynı şeyi söylüyor, içeriden ve dışarıdan terör örgütleriyle iş birliği yapanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Aynı yerde buluşuyorlar. Varsın buluşsunlar, hangi planları yaparsalar yapsınlar, milletin planı da her zaman kuyumcu terazisi gibidir, ölçüsü de, tartısı da kuyumcu terazisi gibidir” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220525/numan-kurtulmustan-kilicdarogluna-dun-aksam-yaptigi-hitlerin-propaganda-bakanina-rahmet-okutur-1056664338.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

binali yıldırım, recep tayyip erdoğan