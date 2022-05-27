https://tr.sputniknews.com/20220527/bingolde-4-buyuklugunde-deprem-1056743145.html
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T16:10+0300
2022-05-27T16:10+0300
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türkiye
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afad
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Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/peruda-72lik-deprem-1056707573.html
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deprem, bingöl, afad
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
16:10 27.05.2022 (güncellendi: 16:12 27.05.2022) Abone ol
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 15.49'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.