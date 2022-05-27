https://tr.sputniknews.com/20220527/bir-evde-uc-olu-istanbuldaki-cinayetin-ayrintilari-ortaya-cikti--1056737971.html

Bir evde üç ölü: İstanbul'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

Bir evde üç ölü: İstanbul'daki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul Şişli'de bir erkek, eski kız arkadaşını ve birlikte yaşadığı kişiyi öldürüp intihar etti. Öldürülen Beril Varol'un İBB'de harita mühendisliği yaptığı... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:04+0300

2022-05-27T14:04+0300

2022-05-27T14:04+0300

türkiye

şişli

cinayet

istanbul

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Şişli ilçesi Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine, apartman sakinleri durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde 3 kişinin hareketsiz yattığını belirledi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol (27) ve Ömer Akın'ın (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.Olay nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Savcısı ile polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu.3 kez uzaklaştırma kararı verilmişOlay yerindekilerin ifadelerine başvuruldu. İlk inceleme sonucu, Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol'u ve onun birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.Öldürülen Beril Varol'un İstanbul Büyükşehir Belediye'nde (İBB) harita mühendisliği yaptığı öğrenildi.Genç kadının, zanlı hakkında mahkemeden 3 uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabında "Çok acılı ve öfkeliyiz. Ne yazık ki gencecik bir çalışanımızı, Beril Varol’u erkek şiddeti aramızdan aldı.Bu şiddet, bu akıl, bu zihniyet bitsin, gitsin artık" paylaşımında bulundu.

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şişli, cinayet, istanbul