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https://tr.sputniknews.com/20220527/britanyanin-yuzde-47si-rusyaya-yaptirimlarin-getirdigi-zamlar-yuzunden-araba-degistirmek-istiyor-1056743106.html
Britanya'nın yüzde 47'si, Rusya'ya yaptırımların getirdiği zamlar yüzünden araba değiştirmek istiyor
Britanya'nın yüzde 47'si, Rusya'ya yaptırımların getirdiği zamlar yüzünden araba değiştirmek istiyor
Britanya'da Rusya'ya yaptırımların körüklemesiyle artan gıda- enerji fiyatları ve enflasyon, araba sahiplerinin ve araba almayı düşünenlerin fikrini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T17:01+0300
2022-05-27T17:01+0300
ekonomi
britanya
araba
elektrikli otomobil
dizel yakıt
rusya
yaptırım
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Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya karşıtı adımlar atmaya devam eden ve köprüleri büyük ölçüde yakan Britanya'da yaptırımların peşi sıra gelen hayat pahalılığı otomobil tercihlerinde de etkili oluyor. Aylık otomobil dergisi 'What Car?' araştırmasına göre Britanya halkının büyük bölümü artık dizel yerine elektrikli otomobilleri tercih ediyor. Yaklaşık 1000 kişiyle yapılan araştırmaya göre yeni araba alma niyetindeki vatandaşların yalnızca yüzde 5'i dizel otomobile sıcak bakıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü dizel otomobile sıcak bakmama nedeni olarak çevresel kaygıları sayarken yüzde 47 de zamlanan benzin fiyatları ve hayat pahalılığı yüzünden para biriktirebilmek amacıyla elektrikli otomobile geçmek istiyor. Yüzde 66'lık bir kesim ise araba alma hayalini tamamen bir kenara itmiş vaziyette. Resmi rakamlara göre Britanya'da halihazırda 456 bin pilli elektrikli otomobil kullanılıyor, bu sayının birkaç ay içinde 500 bini bulması bekleniyor. Ülkede enflasyon nisan ayında yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın zirvesine ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/ingiltere-merkez-bankasindan-son-13-yilin-en-yuksek-faiz-orani-1056111358.html
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britanya, araba, elektrikli otomobil, dizel yakıt, rusya, yaptırım

Britanya'nın yüzde 47'si, Rusya'ya yaptırımların getirdiği zamlar yüzünden araba değiştirmek istiyor

17:01 27.05.2022
© AP Photo / Ted S. WarrenElektrikli otomobil
Elektrikli otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Ted S. Warren
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Britanya'da Rusya'ya yaptırımların körüklemesiyle artan gıda- enerji fiyatları ve enflasyon, araba sahiplerinin ve araba almayı düşünenlerin fikrini değiştirdi. Yeni araştırmaya göre halkın yüzde 47'si dizel otomobilini bırakıp daha kârlı diye elektrikli araca geçmek istiyor. Dizel otomobilden uzaklaşılmasının bir diğer nedeni de çevresel sebepler.
Ukrayna operasyonunu gerekçe göstererek Rusya karşıtı adımlar atmaya devam eden ve köprüleri büyük ölçüde yakan Britanya'da yaptırımların peşi sıra gelen hayat pahalılığı otomobil tercihlerinde de etkili oluyor.
Aylık otomobil dergisi 'What Car?' araştırmasına göre Britanya halkının büyük bölümü artık dizel yerine elektrikli otomobilleri tercih ediyor. Yaklaşık 1000 kişiyle yapılan araştırmaya göre yeni araba alma niyetindeki vatandaşların yalnızca yüzde 5'i dizel otomobile sıcak bakıyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 34'ü dizel otomobile sıcak bakmama nedeni olarak çevresel kaygıları sayarken yüzde 47 de zamlanan benzin fiyatları ve hayat pahalılığı yüzünden para biriktirebilmek amacıyla elektrikli otomobile geçmek istiyor.
Yüzde 66'lık bir kesim ise araba alma hayalini tamamen bir kenara itmiş vaziyette.
Resmi rakamlara göre Britanya'da halihazırda 456 bin pilli elektrikli otomobil kullanılıyor, bu sayının birkaç ay içinde 500 bini bulması bekleniyor.
Ülkede enflasyon nisan ayında yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın zirvesine ulaştı.
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