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Bursa'da bankanın para torbasını çalmaya çalışan kişi yakalandı
Bursa'da bankanın para torbasını çalmaya çalışan kişi yakalandı
Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin euro bulunan para torbasını çalmak isteyen kişi, güvenlik görevlilerince yakalandı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T01:31+0300
2022-05-27T01:31+0300
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Bursa'da bir bankanın operasyon merkezine getirilen para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde, kimliği açıklanmayan bir şüpheli, bir bankaya ait nakit operasyon merkezine para sevkiyatı yapıldığı sırada bir para torbasını almaya çalıştı.Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken para torbasında 100 bin euro olduğu belirtildi.
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Bursa'da bankanın para torbasını çalmaya çalışan kişi yakalandı

01:31 27.05.2022
© ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜLBursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin Euro bulunan para dolu çantayı çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© ALİ KAMUR - HAKAN GÖNÜL
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Bursa'da bir bankanın transfer merkezine getirilen ve 100 bin euro bulunan para torbasını çalmak isteyen kişi, güvenlik görevlilerince yakalandı.
Bursa'da bir bankanın operasyon merkezine getirilen para torbasını çalmak isteyen şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi'nde, kimliği açıklanmayan bir şüpheli, bir bankaya ait nakit operasyon merkezine para sevkiyatı yapıldığı sırada bir para torbasını almaya çalıştı.
Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.
Banka görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken para torbasında 100 bin euro olduğu belirtildi.
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