CANLI | İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kazanırsa Batı ülkeleri güvende olmaz

Siluanov: Ekonomiye destek amacıyla 8 trilyon ruble tahsis edilecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, hükümetin mevcut durumda ülke ekonomisine destek amacıyla toplamda 8 trilyon ruble (yaklaşık 2 trilyon TL) tahsis edeceğini belirtti.

Siluanov, “Vatandaşların, ekonomiye destek parasına ihtiyacı var. Ekonomiye sağladığımız ve bütçe teşviki adını verdiğimiz toplam destek miktarı 8 trilyon ruble. Muazzam bir para. Ekonomiye destek vermek, vatandaşlarımıza destek vermek için bu paraya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.

Bakan ayrıca bu yıl emekli maaşları için 600 milyar ruble (yaklaşık 150 milyar TL), gelecek yıl da 1 trilyon ruble (yaklaşık 250 milyar TL) tahsis edileceğini söyledi.

Siluanov, hasım ülkelerin vatandaşları için uygulanan sermaye çıkış yasağının, yaptırımlar kalkıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.