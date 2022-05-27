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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/canli--ingiltere-disisleri-bakani-rusya-ukraynada-kazanirsa-bati-ulkeleri-guvende-olmaz-1056743536.html
CANLI | İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kazanırsa Batı ülkeleri güvende olmaz
CANLI | İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kazanırsa Batı ülkeleri güvende olmaz
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuyla ilgili, "Rusya Ukrayna'daki savaşı kazanırsa Batı ülkeleri kendilerini asla... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T16:40+0300
2022-05-27T17:56+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye

CANLI | İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kazanırsa Batı ülkeleri güvende olmaz

16:40 27.05.2022 (güncellendi: 17:56 27.05.2022)
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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuyla ilgili, "Rusya Ukrayna'daki savaşı kazanırsa Batı ülkeleri kendilerini asla güvende hissedemezler" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol Limanı’nın mayıs ayı bitmeden yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi. Puşilin, “Mayıs sonuna kadar liman tekrar gemi kabul edebiliyor olacak” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya ile en üst düzeyde görüşme yapılması çağrısı ile barış görüşmelerinin Ukrayna tarafından dondurulmuş olmasının birbirine tezat oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın tüm Rus dünyasına karşı topyekün bir savaş ilan ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Lavrov: Batı, Rusya’ya karşı topyekün savaş ilan etti
06:21
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:56 27.05.2022
Siluanov: Ekonomiye destek amacıyla 8 trilyon ruble tahsis edilecek
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, hükümetin mevcut durumda ülke ekonomisine destek amacıyla toplamda 8 trilyon ruble (yaklaşık 2 trilyon TL) tahsis edeceğini belirtti.
Siluanov, “Vatandaşların, ekonomiye destek parasına ihtiyacı var. Ekonomiye sağladığımız ve bütçe teşviki adını verdiğimiz toplam destek miktarı 8 trilyon ruble. Muazzam bir para. Ekonomiye destek vermek, vatandaşlarımıza destek vermek için bu paraya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.
Bakan ayrıca bu yıl emekli maaşları için 600 milyar ruble (yaklaşık 150 milyar TL), gelecek yıl da 1 trilyon ruble (yaklaşık 250 milyar TL) tahsis edileceğini söyledi.
Siluanov, hasım ülkelerin vatandaşları için uygulanan sermaye çıkış yasağının, yaptırımlar kalkıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.
17:24 27.05.2022
Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor, veritabanlarını Rusya'da yerel hale getirmeyen Google, Apple, Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch ve UPS için idari protokoller hazırladı.
Şirketler 1 ilâ 6 milyon ruble para cezası ile karşı karşıya kalabilir, mükerrer ihlal durumunda ise para cezası 6 ila 18 milyon rubleye kadar çıkabilecek.
17:14 27.05.2022
Hastane - Laboratuvar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarlar Pentagon'un izleme sistemine bağlı
17:07
16:45 27.05.2022
Rus Pervıy Kanal, Google'a dava açtı
Rus televizyon kanalı Pervıy Kanal, mart ayında YouTube kanalına erişim engeli getirilmesi nedeniyle platformun bağlı olduğu Google'a dava açtı.
16:39 27.05.2022
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kazanırsa Batı ülkeleri güvende olmaz
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuyla ilgili, "Rusya Ukrayna'daki savaşı kazanırsa Batı ülkeleri kendilerini asla güvende hissedemezler" dedi.
Londra'nın Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasında en aktif rolü üstlenmeyi planladığını kaydeden Truss, bunun için yeni bir 'Marshall Planı'na ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
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