CANLI | İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya, Ukrayna'da kazanırsa Batı ülkeleri güvende olmaz

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri sürüyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol Limanı’nın mayıs ayı bitmeden yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi. Puşilin, “Mayıs sonuna kadar liman tekrar gemi kabul edebiliyor olacak” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna lideri Zelenskiy’in Rusya ile en üst düzeyde görüşme yapılması çağrısı ile barış görüşmelerinin Ukrayna tarafından dondurulmuş olmasının birbirine tezat oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın tüm Rus dünyasına karşı topyekün bir savaş ilan ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zagreb’in adımlarına karşılık olarak Hırvatistan’ın Moskova Büyükelçiliği’nde çalışan 5 görevlinin ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: