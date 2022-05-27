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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/canli--yabanci-firmalar-rusyanin-mariupoldan-gemilerini-cikarma-firsatini-degerlendirmedi-1056727478.html
CANLI| CNN: ABD'nin gelecek hafta Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri teslim etmesi bekleniyor
CANLI| CNN: ABD'nin gelecek hafta Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri teslim etmesi bekleniyor
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: 27.05.2022, Sputnik Türkiye
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Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye

CANLI| CNN: ABD'nin gelecek hafta Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri teslim etmesi bekleniyor

06:21 27.05.2022 (güncellendi: 06:41 27.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:26 27.05.2022
CNN'in çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD'nin yakında Ukrayna'ya gelişmiş uzun menzilli roket sistemleri teslim etmesi bekleniyor.
Roket sistemlerinin gelecek hafta açıklanacak Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketine dahil edilebileceği belirtildi.
Raporda, Ukrayna'nın ABD'den Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) ve Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sağlamasını istediği belirtildi.
06:20 27.05.2022
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, yabancı armatörlerin Rusya'nın gemilerini Mariupol limanından güvenli bir şekilde geri çekmesi için sağladığı fırsatları görmezden geldiğini söyledi

Savunma Bakanlığı, Nisan ayı başlarında, 18 ülkeden 77 yabancı geminin Ukrayna limanlarından çıkamadığını açıklamıştı.
06:18 27.05.2022
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rostov Bölge Sınır Muhafaza İdaresi’nden yapılan açıklamada, son bir günde Donbass ve Ukrayna’dan 15 binin üzerinde sığınmacının sınır kapılarından geçerek Rostov bölgesine giriş yaptıklarını duyurdu.
Herson bölgesinin askeri-sivil yönetiminin başındaki Vladimir Saldo, Rus mobil şebeke operatörlerinin Herson bölgesinde çalışmaya başladığını belirtti.
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, hem Türkiye'nin hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ittifak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel ekonomi çevresinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, Rusya’nın dışarıda tutulmasının imkansız olduğunu kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Kiev'den toprak tavizi değil Rusya'nın dile getirdiği talepleri kabul etmesini ve gerçek durumun farkına varmasını beklediğini belirtti.
Rusya - Ukrayna - operasyon - Popasnaya kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
Ukrayna krizi
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