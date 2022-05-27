CANLI| CNN: ABD'nin gelecek hafta Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri teslim etmesi bekleniyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rostov Bölge Sınır Muhafaza İdaresi’nden yapılan açıklamada, son bir günde Donbass ve Ukrayna’dan 15 binin üzerinde sığınmacının sınır kapılarından geçerek Rostov bölgesine giriş yaptıklarını duyurdu.

Herson bölgesinin askeri-sivil yönetiminin başındaki Vladimir Saldo, Rus mobil şebeke operatörlerinin Herson bölgesinde çalışmaya başladığını belirtti.

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, hem Türkiye'nin hem de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ittifak açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin küresel ekonomi çevresinden çekilmek gibi bir niyeti olmadığını, Rusya’nın dışarıda tutulmasının imkansız olduğunu kaydetti.