https://tr.sputniknews.com/20220527/cavusoglu-terorun-her-turlusuyle-mucadelesine-yonelik-kararlilik-natonun-konseptinde-yer-almalidir-1056733647.html
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalıdır" açıklamasında... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:21+0300
2022-05-27T12:21+0300
2022-05-27T12:21+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16253fdca4d5b00645051fc428e4a68d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_f0336a68f81bfc51598017e4e9bc9465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, mevlüt çavuşoğlu
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalıdır" açıklamasında bulundu.