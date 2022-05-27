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Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalıdır" açıklamasında... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
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nato, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu: Terörün her türlüsüyle mücadelesine yönelik kararlılık NATO'nun konseptinde yer almalıdır

12:21 27.05.2022
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalıdır" açıklamasında bulundu.
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