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Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen ABD karar tasarısını BM'de veto etti
Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen ABD karar tasarısını BM'de veto etti
Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
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kuzey kore
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ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif ettiği tasarı 15 üyeli BMGK'de oylandı.Kuzey Kore'ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesini öngören karara 13 ülke destek verirken Çin ve Rusya tasarıyı veto etti.BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı 'Lazarus Group'un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılın başından beri 6 kıtalararası balistik füze deneyerek ve kitle imha silahlarını geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
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rusya, çin, kuzey kore, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), abd

Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını isteyen ABD karar tasarısını BM'de veto etti

00:02 27.05.2022 (güncellendi: 00:21 27.05.2022)
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© REUTERS
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Çin ve Rusya, Kuzey Kore'ye balistik füze denemeleri nedeniyle yaptırımların artırılmasını isteyen ABD'nin sunduğu BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti.
ABD'nin Kuzey Kore'ye yaptırımların artırılmasını teklif ettiği tasarı 15 üyeli BMGK'de oylandı.
Kuzey Kore'ye yıllık ham petrol ihracatının 1 milyon varil azaltılarak 3 milyon varile düşürülmesini, rafine petrol ihracatının ise 125 bin varil azaltılarak 375 bin varile düşürülmesini öngören karara 13 ülke destek verirken Çin ve Rusya tasarıyı veto etti.
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
Kuzey Kore'ye tütün ve tütün mamulleri ihracatının yasaklanmasını öngören tasarı, Kuzey Kore'nin "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerinin ihracatını da yasaklamayı hedefliyordu.
Tasarıyla aynı zamanda Kuzey Kore istihbaratıyla ilişkili olduğu belirtilen bilgisayar korsanı 'Lazarus Group'un mal varlıklarının dondurulması da öngörülüyordu.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılın başından beri 6 kıtalararası balistik füze deneyerek ve kitle imha silahlarını geliştirerek uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.
BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
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