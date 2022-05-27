https://tr.sputniknews.com/20220527/cnn-cinden-ozur-diledi-1056729306.html
CNN, Çin'den özür diledi
CNN, Çin'den özür diledi
CNN televizyonu, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul'un Davos zirvesinde Ukrayna lideri Zelenskiy ayakta alkışlanırken Çin heyetini oturmakla... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T10:19+0300
2022-05-27T10:19+0300
2022-05-27T10:19+0300
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
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michael mccaul
cnn
dünya ekonomik forumu
çin
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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul'un Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması sırasında kırdığı pot CNN televizyonuna özür dilettirdi.McCaul, zirvede Zelenskiy'in yaptığı konuşma ayakta alkışlanırken önündeki 'Çin heyetinin' oturduğunu söyledi. Temsilci, liderler ayağa kalkıp Zelenskiy'i alkışlarken bu heyetin oturmayı sürdürdüğünü ifade etti.CNN kanalı, diplomatların oturduğu koltukların görüntülerine yer verdi ve McCaul da bu hadisenin 'Çin'in Ukrayna'yı desteklemediği konusunda net bir mesaj gönderdiğini' iddia etti.Öte yandan Pekin, yaptığı açıklamada orada diplomatlarının olmadığını belirtti ve Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Vıngin de McCaul'u ifadesini düzeltmeye çağırdı.Global Times gazetesine göre CNN, önce davranarak bir e-postayla gazeteye açıklama iletti. E-postada, "Yayınımızda ortaya çıkan hatadan dolayı üzgünüz. Bir açıklama yapması için McCaul'un ofisine ulaştık" denildi.Global Times, çarşamba günü McCaul'un gafı hakkında kapsamlı bir makale yayınlamış, heyetin Vietnamlı olduğunu belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220526/ukraynadan-baris-ugruna-ulke-topraklarinin-bir-kismindan-vazgecin-diyen-kissingera-s-gidin-1056693476.html
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CNN, Çin'den özür diledi
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CNN televizyonu, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul'un Davos zirvesinde Ukrayna lideri Zelenskiy ayakta alkışlanırken Çin heyetini oturmakla suçladığı bir yayın için özür diledi. Heyetin Vietnamlı olduğu ortaya çıktı.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul'un Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması sırasında kırdığı pot CNN televizyonuna özür dilettirdi.
McCaul, zirvede Zelenskiy'in yaptığı konuşma ayakta alkışlanırken önündeki 'Çin heyetinin' oturduğunu söyledi. Temsilci, liderler ayağa kalkıp Zelenskiy'i alkışlarken bu heyetin oturmayı sürdürdüğünü ifade etti.
CNN kanalı, diplomatların oturduğu koltukların görüntülerine yer verdi ve McCaul da bu hadisenin 'Çin'in Ukrayna'yı desteklemediği konusunda net bir mesaj gönderdiğini' iddia etti.
Öte yandan Pekin, yaptığı açıklamada orada diplomatlarının olmadığını belirtti ve Çin Dışişleri Sözcüsü Vang Vıngin de McCaul'u ifadesini düzeltmeye çağırdı.
Global Times gazetesine göre CNN, önce davranarak bir e-postayla gazeteye açıklama iletti. E-postada, "Yayınımızda ortaya çıkan hatadan dolayı üzgünüz. Bir açıklama yapması için McCaul'un ofisine ulaştık" denildi.
Global Times, çarşamba günü McCaul'un gafı hakkında kapsamlı bir makale yayınlamış, heyetin Vietnamlı olduğunu belirtmişti.