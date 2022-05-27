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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-gorustu-1056738749.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:17+0300
2022-05-27T14:19+0300
ukrayna krizi
türkiye
avusturya
karl nehammer
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.Görüşmenin ana başlıklarını, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu oluşturdu.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Avusturya Başbakanı Nehammer'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kremlin-kievin-gercekleri-kavrayabildiginden-emin-degiliz-zira-gorusmeleri-donduran-onlardi-1056736575.html
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türkiye, avusturya, karl nehammer, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

14:17 27.05.2022 (güncellendi: 14:19 27.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Görüşmenin ana başlıklarını, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Avusturya Başbakanı Nehammer'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
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