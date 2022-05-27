https://tr.sputniknews.com/20220527/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-gorustu-1056738749.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:17+0300
2022-05-27T14:17+0300
2022-05-27T14:19+0300
ukrayna krizi
türkiye
avusturya
karl nehammer
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.Görüşmenin ana başlıklarını, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu oluşturdu.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Avusturya Başbakanı Nehammer'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220527/kremlin-kievin-gercekleri-kavrayabildiginden-emin-degiliz-zira-gorusmeleri-donduran-onlardi-1056736575.html
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türkiye, avusturya, karl nehammer, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü
14:17 27.05.2022 (güncellendi: 14:19 27.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Görüşmenin ana başlıklarını, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu oluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Avusturya Başbakanı Nehammer'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.