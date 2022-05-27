https://tr.sputniknews.com/20220527/cumhurbaskani-erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-gorustu-1056738749.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:17+0300

2022-05-27T14:17+0300

2022-05-27T14:19+0300

ukrayna krizi

türkiye

avusturya

karl nehammer

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.Görüşmenin ana başlıklarını, Türkiye-Avusturya ilişkileri ile Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu oluşturdu.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ukrayna krizinin bir an evvel barışçıl yollardan sona erdirilmesi için tarafları diyalog kanallarının işletilmesi yönünde teşvik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.Avusturya Başbakanı Nehammer'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.

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türkiye, avusturya, karl nehammer, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi