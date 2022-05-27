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https://tr.sputniknews.com/20220527/cumhurbaskani-erdogan-polonya-ve-romanya-disisleri-bakanlarini-kabul-etti-1056747894.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T19:08+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
polonya
romanya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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recep tayyip erdoğan, polonya, romanya, mevlüt çavuşoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanlarını kabul etti

19:08 27.05.2022 (güncellendi: 19:10 27.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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