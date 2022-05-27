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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T16:25+0300
2022-05-27T16:38+0300
recep tayyip erdoğan
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta saat 22'de Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220525/erdoganin-avukati-aydin-kilicdaroglundan-alinan-tazminatlardan-150-bin-tl-vakiflara-bagislandi-1056667379.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

16:25 27.05.2022 (güncellendi: 16:38 27.05.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta saat 22'de Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2022
POLİTİKA
Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu'ndan alınan tazminatlardan 150 bin TL vakıflara bağışlandı
25 Mayıs, 15:04
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