https://tr.sputniknews.com/20220527/cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-1-milyon-tllik-manevi-tazminat-davasi-1056743643.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T16:25+0300
2022-05-27T16:25+0300
2022-05-27T16:38+0300
recep tayyip erdoğan
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta saat 22'de Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220525/erdoganin-avukati-aydin-kilicdaroglundan-alinan-tazminatlardan-150-bin-tl-vakiflara-bagislandi-1056667379.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası
16:25 27.05.2022 (güncellendi: 16:38 27.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 24 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşma ve aynı günkü sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu, 24 Mayıs'ta saat 22'de Twitter'dan yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiasında bulunmuştu. Bu iddiaların ardından AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na art arda tepkiler gelmişti.