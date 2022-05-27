https://tr.sputniknews.com/20220527/dodurga-secimi-genel-secim-oncesinde-partiler-icin-son-prova-1056734351.html
Dodurga seçimi: Genel seçim öncesinde partiler için son prova
Dodurga seçimi: Genel seçim öncesinde partiler için son prova
Siyasi partiler genel seçim öncesi son sınavı Çankırı’nın Dodurga beldesinde verecek. Yeniden belde olma hakkı kazanan Dodurga’da seçim 3 Temmuz günü... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T12:42+0300
2022-05-27T12:42+0300
2022-05-27T12:42+0300
politika
seçim
genel seçim
yerel seçim
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
sandık
çankırı
belediye başkanı
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2014 yılında nüfusu 2 binin altında olduğu için köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıldır devam eden hukuk mücadelesini kazanarak yeniden belde statüsünü kazandı. Dogurgalılar belediye başkanlığı seçimi için 3 Temmuz’da sandık başına gidecek.Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi için nüfus tespit işleminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle sekiz yıl önce dava açıldı. Yıllar süren yargı sürecinden sonra belde statüsü mahkeme kararı ile geri kazanmıştı.Partiler için moral olacakYargı kararı sonrasında Yüksek Seçim Kurulu beldede seçim tarihi olarak 3 Temmuz tarihini belirledi. YSK kararında seçime 27 partinin girebileceğini de ilan etti. Bin civarındaki seçmenin bulunduğu Dodurga'da yapılacak seçimlerin bir anlamda 2023 seçimleri için bir prova niteliğinde olduğu görülüyor. Siyasi partiler genel seçimler öncesinde Dodurga seçimini kazanarak moral bulmak istiyor.Adaylar Haziran’da açıklanacakDodurga beldesi için uygulanan seçim takvimine göre seçime katılmaya hak kazanan partiler belde belediye başkanı adaylarını haziran ayı başında kesinleşecek. Belediye başkan adayları için yaklaşık bir aylık propaganda süreci olacak. Bu süreç içerisinde partilerin genel merkez yöneticilerinin de beldeye gitmesi bekleniyor.Pusula için kura çekildiDodurga beldesinde seçime girecek partilerin oy pusulasında yer alacakları sıra için dün Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda partiler aday çıkarmaları durumunda pusulada şu sıra ile yer alacak: İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi, Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi.
https://tr.sputniknews.com/20220525/ak-partiden-secim-strateji-toplantisi-bakan-nebatiden-bilgi-alinacak-1056655431.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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seçim, genel seçim, yerel seçim, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sandık, çankırı, belediye başkanı
Dodurga seçimi: Genel seçim öncesinde partiler için son prova
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Siyasi partiler genel seçim öncesi son sınavı Çankırı’nın Dodurga beldesinde verecek. Yeniden belde olma hakkı kazanan Dodurga’da seçim 3 Temmuz günü yapılacak. Seçime katılmaya hak kazanan partilerin oy pusulasındaki sıraları kura ile belirlendi.
2014 yılında nüfusu 2 binin altında olduğu için köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıldır devam eden hukuk mücadelesini kazanarak yeniden belde statüsünü kazandı. Dogurgalılar belediye başkanlığı seçimi için 3 Temmuz’da sandık başına gidecek.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi için nüfus tespit işleminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle sekiz yıl önce dava açıldı. Yıllar süren yargı sürecinden sonra belde statüsü mahkeme kararı ile geri kazanmıştı.
Partiler için moral olacak
Yargı kararı sonrasında Yüksek Seçim Kurulu beldede seçim tarihi olarak 3 Temmuz tarihini belirledi. YSK kararında seçime 27 partinin girebileceğini de ilan etti. Bin civarındaki seçmenin bulunduğu Dodurga'da yapılacak seçimlerin bir anlamda 2023 seçimleri için bir prova niteliğinde olduğu görülüyor. Siyasi partiler genel seçimler öncesinde Dodurga seçimini kazanarak moral bulmak istiyor.
Adaylar Haziran’da açıklanacak
Dodurga beldesi için uygulanan seçim takvimine göre seçime katılmaya hak kazanan partiler belde belediye başkanı adaylarını haziran ayı başında kesinleşecek. Belediye başkan adayları için yaklaşık bir aylık propaganda süreci olacak. Bu süreç içerisinde partilerin genel merkez yöneticilerinin de beldeye gitmesi bekleniyor.
Pusula için kura çekildi
Dodurga beldesinde seçime girecek partilerin oy pusulasında yer alacakları sıra için dün Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda partiler aday çıkarmaları durumunda pusulada şu sıra ile yer alacak: İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi, Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi.