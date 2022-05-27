https://tr.sputniknews.com/20220527/dodurga-secimi-genel-secim-oncesinde-partiler-icin-son-prova-1056734351.html

Dodurga seçimi: Genel seçim öncesinde partiler için son prova

Dodurga seçimi: Genel seçim öncesinde partiler için son prova

Siyasi partiler genel seçim öncesi son sınavı Çankırı’nın Dodurga beldesinde verecek. Yeniden belde olma hakkı kazanan Dodurga’da seçim 3 Temmuz günü... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:42+0300

2022-05-27T12:42+0300

2022-05-27T12:42+0300

politika

seçim

genel seçim

yerel seçim

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

sandık

çankırı

belediye başkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1055466496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c934d95a7574a484d7610c0f45f1d4c9.jpg

2014 yılında nüfusu 2 binin altında olduğu için köy statüsüne geçirilen Çankırı'nın Dodurga beldesi, 8 yıldır devam eden hukuk mücadelesini kazanarak yeniden belde statüsünü kazandı. Dogurgalılar belediye başkanlığı seçimi için 3 Temmuz’da sandık başına gidecek.Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi için nüfus tespit işleminin yanlış yapıldığı gerekçesiyle sekiz yıl önce dava açıldı. Yıllar süren yargı sürecinden sonra belde statüsü mahkeme kararı ile geri kazanmıştı.Partiler için moral olacakYargı kararı sonrasında Yüksek Seçim Kurulu beldede seçim tarihi olarak 3 Temmuz tarihini belirledi. YSK kararında seçime 27 partinin girebileceğini de ilan etti. Bin civarındaki seçmenin bulunduğu Dodurga'da yapılacak seçimlerin bir anlamda 2023 seçimleri için bir prova niteliğinde olduğu görülüyor. Siyasi partiler genel seçimler öncesinde Dodurga seçimini kazanarak moral bulmak istiyor.Adaylar Haziran’da açıklanacakDodurga beldesi için uygulanan seçim takvimine göre seçime katılmaya hak kazanan partiler belde belediye başkanı adaylarını haziran ayı başında kesinleşecek. Belediye başkan adayları için yaklaşık bir aylık propaganda süreci olacak. Bu süreç içerisinde partilerin genel merkez yöneticilerinin de beldeye gitmesi bekleniyor.Pusula için kura çekildiDodurga beldesinde seçime girecek partilerin oy pusulasında yer alacakları sıra için dün Yüksek Seçim Kurulu’nda kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda partiler aday çıkarmaları durumunda pusulada şu sıra ile yer alacak: İyi Parti, Türkiye İşçi Partisi, Anavatan Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi.

https://tr.sputniknews.com/20220525/ak-partiden-secim-strateji-toplantisi-bakan-nebatiden-bilgi-alinacak-1056655431.html

çankırı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

seçim, genel seçim, yerel seçim, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), sandık, çankırı, belediye başkanı