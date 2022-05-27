https://tr.sputniknews.com/20220527/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056728321.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
dolar 27 Mayıs sabahına 16.35 seyivelerinde başladı. Euro/TL ise 17.57 lira alış fiyatı ile işlem görüyor. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T09:09+0300
2022-05-27T09:09+0300
2022-05-27T09:09+0300
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Dolar, 27 Mayıs 2022 sabahında 16.35 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.3594 lira, satış fiyatı 16.3696 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5784 lira alış fiyatı, 17.6185 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1.0755 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatları, uluslararası piyasada 1850 dolar seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 974 lira,Çeyrek altın 1597 lira,Yarım altın 3195 lira,Cumhuriyet altını 6370 liradan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220526/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056691604.html
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dolar, dolar/tl, türk lirası, euro, euro/tl, çeyrek altın, gram altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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dolar 27 Mayıs sabahına 16.35 seyivelerinde başladı. Euro/TL ise 17.57 lira alış fiyatı ile işlem görüyor.
Dolar, 27 Mayıs 2022 sabahında 16.35 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16.3594 lira, satış fiyatı 16.3696 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 17.5784 lira alış fiyatı, 17.6185 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1.0755 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatları, uluslararası piyasada 1850 dolar seviyesinin hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Cumhuriyet altını 6370 liradan işlem görüyor.