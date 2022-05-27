https://tr.sputniknews.com/20220527/dso-gizemli-hepatit-vakalari-650ye-can-kayiplari-9a-yukseldi-1056754341.html

DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T23:21+0300

2022-05-27T23:21+0300

2022-05-27T23:25+0300

dünya

dsö

virüs

vaka

hepatit

gizemli hepatit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054374537_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5591d42223baf73ac036be21b7382187.jpg

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan'dan 26 Mayıs'a kadar merkeze raporlanan vakaların incelenmesi sonucu mevcut durumda 33 ülkeden 650 vakanın doğrulandığı kaydedildi.Vakaların çoğunluğuna DSÖ'nün Avrupa Bölgesi ülkelerinde rastlandığı ve sadece İngiltere'de 222 vakanın görüldüğü bildirildi.Virüsün bulaştığı 650 çocuktan 38'inin karaciğer iflası geçirdiği ve karaciğer nakli ameliyatına alındığı kaydedildi.Vakaların yüzde 75.4'ünün 5 yaş altında olduğu ve yaş ortalamasının 1 ay ile 16 yaş arasında değiştiği belirtildi.Adenovirüsün neden olma ihtimali yüksekGizemli hepatite adenovirüsün sebep olabileceği varsayımının güçlü olmasına rağmen virüsün etiyolojisinin henüz tespit edilemediği vurgulandı. Vakalardan 181'inde adenovirüs, 188'inde de Kovid-19 bulunduğu aktarıldı.Virüsün yayılmasına karşı çocuklara basit hijyen kurallarını sıkça uygulama, kalabalık yerlerden uzak durma, öksürük ve hapşırıklarda ağız ve burnu kapatma ve temiz su içme tavsiyelerinde bulunuldu.Nedeni bilinmeyen, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220510/dsodan-gizemli-hepatit-aciklamasi-348-vaka-dogrulandi-1056257627.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dsö, virüs, vaka, hepatit, gizemli hepatit