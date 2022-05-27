https://tr.sputniknews.com/20220527/dsoden-maymun-cicegi-aciklamasi-toplu-asilama-ve-suru-bagisikligina-gerek-yok-1056746001.html

DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek yok

DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T17:49+0300

2022-05-27T17:49+0300

2022-05-27T17:50+0300

dünya

dsö

maymun çiçeği virüsü

aşı

sürü bağışıklığı

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair bilgi verdi.DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz" dedi.Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde" ifadesini kullandı.Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya Kovid-19 salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ'nün gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının Kovid-19'dan farklı olduğunun altını çizdi.İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.

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dsö, maymun çiçeği virüsü, aşı, sürü bağışıklığı