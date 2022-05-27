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DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek yok
DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek yok
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T17:49+0300
2022-05-27T17:50+0300
dünya
dsö
maymun çiçeği virüsü
aşı
sürü bağışıklığı
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Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair bilgi verdi.DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz" dedi.Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde" ifadesini kullandı.Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya Kovid-19 salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ'nün gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının Kovid-19'dan farklı olduğunun altını çizdi.İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.
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dsö, maymun çiçeği virüsü, aşı, sürü bağışıklığı

DSÖ'den maymun çiçeği açıklaması: Toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek yok

17:49 27.05.2022 (güncellendi: 17:50 27.05.2022)
© REUTERS / Denis BalibouseDünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda Avrupa başta olmak üzere dünyada yayılan maymun çiçeği virüsüne karşı toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında DSÖ yetkilileri maymun çiçeği virüsüne dair bilgi verdi.
DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz" dedi.
Briand, maymun çiçeğine karşı aşının gerekliliği konusunda, "Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 200 maymun çiçeği vakasının görüldüğünü aktaran Briand, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini kaydetti.
Briand, maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat yasağı veya Kovid-19 salgınına karşı uygulanan yasakları DSÖ'nün gerekli görmediğinin ve maymun çiçeğinin yayılımının Kovid-19'dan farklı olduğunun altını çizdi.
İlk olarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20 ülkeye yayıldı.
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