https://tr.sputniknews.com/20220527/dunya-bankasindan-turkiyeye-500-milyon-dolarlik-kovid-19-finansman-destegi--1056739490.html

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık Kovid-19 finansman desteği

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’nin Kovid-19 müdahalesi için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı. 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:45+0300

2022-05-27T14:45+0300

2022-05-27T14:45+0300

ekonomi

dünya bankası

kovid-19

finansman

türkiye

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Dünya Bankası açıklamasına göre, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin Kovid-19'un etkilerine müdahalesini desteklemek amacıyla 'Türkiye Kovid-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi' için 500 milyon dolarlık ek finansmanı onayladı. Bu finansman, bankanın Kovid-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı kapsamında onayladığı 100 milyon dolarlık krediyi tamamlayıcı etkiye sahip bulunuyor. Ek finansman, Türkiye'de Kovid-19 aşılarına güvenli ve etkili erişimi sağlamak için orijinal kredinin ölçeğini artırırken, salgına karşı genişletilmiş müdahalenin de bir bölümünü oluşturuyor. Buna ek olarak Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan (AIIB), 250 milyon dolarlık eş finansman sağlanacak. Proje, şu an ve ileride satın alınan aşıların maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunacak. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin Kovid-19 aşı programının yetkililer tarafından hızlı bir şekilde uygulandığını ve Kovid-19'a müdahale kapsamında en başarılı ve kapsayıcı aşılama programlarından bir tanesinin yürütüldüğünü belirtti. Kouame, "Dünya Bankası, bu projeyle Türkiye'deki hayatların kurtarılmasına katkıda bulunmaktan çok mutlu" ifadesini kullandı. Projenin Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh ise bu projenin hükümetin salgın boyunca olumsuz etkilenmiş olabilecek aktiviteler ve reformlar konusundaki finansal kapasitelerine odaklanmasına izin vereceğini aktardı. Rafeh, şu ifadeleri kullandı: "Hükümet, sağlıklı yaşam merkezleri ağı aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların vaka yönetiminin güçlendirilmesi ve halk sağlığı tehditlerine ve acil durumlara karşı hazırlığın iyileştirilmesi gibi devam etmekte olan kilit reform faaliyetlerini güçlendirebilecek."

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dünya bankası, kovid-19, finansman, türkiye