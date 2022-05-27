https://tr.sputniknews.com/20220527/elon-musk-ekonomik-durgunluk-aslinda-iyi-bir-sey-bazi-iflaslarin-olmasi-gerek-1056735901.html

Elon Musk: Ekonomik durgunluk aslında iyi bir şey, bazı iflaslar gerekli

Elon Musk: Ekonomik durgunluk aslında iyi bir şey, bazı iflaslar gerekli

Amerikalı ünlü milyarder Elon Musk, ABD'de yükselen enflasyona dair yorum yaparak, ekonomik durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğu ve bazı iflasların gerekli... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T13:01+0300

2022-05-27T13:01+0300

2022-05-27T13:26+0300

dünya

elon musk

milyarder

durgunluk

fed

faiz

iflas

enflasyon

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Sosyal medya platformu Twitter'da son derece aktif olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'de artan durgunluk endişesi ve Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu düşürmek için faizi 40 yılın en yüksek seviyesine yakın tutmasına ilişkin yorumda bulundu.Bir Twitter kullanıcısının "Hala bir durgunluğa yaklaştığımızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Musk, durgunluğun 'aslında iyi bir şey' olduğunu ve 'bazı iflasların gerekli olduğunu' iddia etti."Aptalların üzerine çok uzun süredir para yağıyor" diyen Musk, Kovid-19 pandemisinin evde kalma protokolleriyle insanları insanları çok çalışmalarına gerek olmadığı yönünde 'kandırdığını' ve durumun 'kafaların dank edeceğini' kaydetti.Musk'a göre, parazit şirketlerin 'kaynak tüketmeye son vermeleri için batmaları gerekiyor.''Durgunluk 12 ila 18 ay sürecek'Öte yandan başka bir kullanıcının, ekonomik durgunluğun ne kadar süreceği yönündeki sorusunu yanıtlayan Musk, 'geçmiş deneyimlerine dayanarak' yaklaşık 12 ila 18 ay süreceği tahmininde bulundu.Daha önce ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6.1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3.1'e ve 2024'te yüzde 2.4'e gerileyeceği tahmininde bulunmuştu.

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elon musk, milyarder, durgunluk, fed, faiz, iflas, enflasyon