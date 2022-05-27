https://tr.sputniknews.com/20220527/en-degerli-kulupler-listesinde-super-ligden-bir-takim-yer-aldi-1056733787.html

En değerli kulüpler listesinde Süper Lig'den bir takım yer aldı

En değerli kulüpler listesinde Süper Lig'den bir takım yer aldı

Avrupa futbolunda 2022'nin en değerli kulüpleri sıralaması belli oldu. Real Madrid, 3 milyar 184 milyon euro ile zirvede yer alırken Galatasaray, 344 milyon... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T12:21+0300

2022-05-27T12:21+0300

2022-05-27T12:21+0300

galatasaray

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Football Benchmark'ın Avrupa kulüplerinin ekonomik olarak değerlendirdiği 2022 raporu yayımlandı.Bu yılla birlikte 7. kez yayımlanan rapora göre Avrupa'daki en değerli kulüpler sıralamasında zirve Real Madrid'in oldu.NTV'nin aktardığı sıralamada, 3 milyar barajını tek geçen takım Real Madrid olurken rapora göre İspanyol devinin güncel değerinin 3 milyar 184 milyon euro olduğu kaydedildi.La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la karşılaşacak Real Madrid'i Manchester United ve ezeli rakibi Barcelona takip etti.Premier Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Manchester United, 2 milyar 883 milyon euro değerleme ile ikinci sırada kendisine yer buldu. Barcelona ise 2 milyar 814 milyon euro ile Avrupa'nın en değerli üçüncü kulübü oldu.Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldıAçıklanan raporda, en değerli 30 takım arasında Süper Lig'den Galatasaray yer aldı. Önceki rapora göre yüzde 0.3 değer kaybı yaşayan Galatasaray, 344 milyon euro ile 27. sırada yer aldı.İtalya Serie A'da 11 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden Milan ise yüzde 35 değer kazanarak önceki rapora göre en fazla değer kazanan takım oldu. Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Villareal (yüzde 27) ile birlikte bir diğer Serie A ekibi Atalanta (yüzde 25) takip etti.3 yeni takımBu seneki raporda 3 takım, ilk kez en değerli 30 takım arasında yer aldı. Avrupa Ligi'nde Rangers'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eintracht Frankfurt, 428 milyon euro ile listeye 23. sıradan dahil oldu.Avrupa Ligi'nin yarı finalistlerinden West Ham United ise 541 milyon euro ile 16. sıraya yerleşirken bir diğer Premier Lig ekibi Aston Villa, 308 milyon euro ile 30. oldu.

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galatasaray