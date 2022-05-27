Erdoğan: 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal

Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir.

2001 krizinin kimi hesaplamalara göre 400 milyar doları bulmaktadır. 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal, bunları öğrenmem lazım. Artık çıraklık dönemini bitir, terfi et.

Cumhurbaşkanı kaçırmış. Man adası dediler, 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verin. Hiç olmazsa Bay Kemal'in de birkaç kuruşu buralara nasip olsun.