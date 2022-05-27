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Erdoğan: 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal
Erdoğan: 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal" dedi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T15:15+0300
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal

15:15 27.05.2022 (güncellendi: 15:32 27.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Münasebetiyle İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal" dedi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kimlerle ne pazarlık yaptığı ortaya çıkacak.
Elbet gün gelecek, gündemde seçim yokken 'Temmuzda Başbakan olacağım' diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecektir.
Menderes'i ve arkadaşlarını darağacına gönderenlerin alınlarına çaldıkları o kara leke, değil 62 yıl 600 yıl geçse de hiçbir zaman temizlenmeyecektir.
2001 krizinin kimi hesaplamalara göre 400 milyar doları bulmaktadır. 2001 krizi 28 Şubat müdahalesinin en acı sonuçlarından biri olmuştur Bay Kemal, bunları öğrenmem lazım. Artık çıraklık dönemini bitir, terfi et.
Cumhurbaşkanı kaçırmış. Man adası dediler, 150 bin lira ceza, ardından şimdi bir 100 bin lira daha. Ben de dedim ki bunları TÜRGEV ve Ensar Vakfı'na verin. Hiç olmazsa Bay Kemal'in de birkaç kuruşu buralara nasip olsun.
Öğrenecek, hayır kurumlarının yolu nerden geçiyor bilecek.
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