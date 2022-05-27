https://tr.sputniknews.com/20220527/esenler-belediye-baskani-tevfik-goksu-hakkinda-suc-duyurusu-1056738280.html

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu

Esenler Belediyesi’ne ait olan ve TÜRGEV’e 25 yıllığına bedelsiz tahsis edilen kamu binasının giriş katının börekçiye kiraya verilmesi mahkemelik oldu. CHP’li... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T14:08+0300

2022-05-27T14:08+0300

2022-05-27T14:09+0300

tevfik göksu

politika

esenler belediyesi

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Esenler Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Esenler Belediye Meclisi’nin 2021 yılı şubat ayı oturumlarında, belediye ait 5 katlı ve toplam 5 bin 250 metrekare kullanım alanına sahip bina, vakfın talebi üzerine TÜRGEV’e 25 yıllığına tahsis edilmişti. Bina 'Özel TÜRGEV Safiye Ali Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu” olarak faaliyet göstermeye başladıktan sonra binanın giriş katı, vakıf tarafından bir börekçiye kiraya verilmişti.Sözcü'nün haberine göre, Esenler'in CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin, belediye mülkünün usulsüz olarak kullanılması nedeniyle İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olan Esenler Belediye Başkanı Göksu ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda belediye taşınmazının tahsis amacı dışında kullanıldığı halde tahsis işlemini iptal etmeyen Esenler Belediye Başkanlığı ve belediye mülkünü bedelsiz tahsis ederek görevini kötüye kullanan, kamu zararına neden olan ilgililer hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep etti.'Belediye Başkanlığı hiçbir işlem yapmamıştır'Suç duyurusunda TÜRGEV'e tahsis edilen binanın zemin katının vakıf tarafından bir börekçiye kiraya verilmesinin tahsis amacına aykırı olduğuna vurgu yapılarak “5393 sayının kanunun 75. Maddesi ‘d' bendinde tahsis edilen taşınmazın tahsis amacının dışında kullanılması halinde tahsis işleminin iptal edilmesi gerekirken Belediye Başkanlığı hiçbir işlem yapmamıştır” denildi.6 milyon TL kiraKamu kaynağını kullanan yetkililerin, kamu kaynaklarını etkili, verimli ve yasaya uygun olarak kullanması gerektiği belirtilerek “Belediye başkanı ve ilgililer tahsis işlemi ile kamu zararına neden olmuşlardır. Esenler Belediyesi kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel şahıs ya da kuruluşlardan bina kiralayarak kendisi yılda 6 milyon TL kira ödemektedir. 5 bin 250 metrekare taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanmak yerine bir vakfa tahsis ederek belediyeyi zarar uğratmışlardır. Öğrencilerin eğitim-öğretim, barınma, sosyal ve kültürel hizmetlerden en azami ölçüde faydalanmalarının sağlanması gerekirken zemin katı börekçiye kiraya vererek kazanç elde etmektedir” denildi.'Tahsis de yasaya aykırı'Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre belediyelerin kendilerine ait taşınmazlarının mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilebileceğine dikkat çekilerek “Esenler Belediyesi kanunun açık hükmüne rağmen ortak hizmet protokolü ile belediyeye ait taşınmazı bir vakfa tahsis etmiştir” denildi. Belediye başkanı ve ilgili çalışanların bu tahsis işlemi ile yasanın açık kurallarına aykırı davranarak görevlerinin kötüye kullandıklarını iddia edildi.

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tevfik göksu, esenler belediyesi