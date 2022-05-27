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https://tr.sputniknews.com/20220527/fatih-tezcan-hakimleri-hedef-gosterdigi-iddiasiyla-hakim-karsisina-cikti-1056726648.html
Fatih Tezcan, 'hakimleri hedef gösterdiği' iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Fatih Tezcan, 'hakimleri hedef gösterdiği' iddiasıyla hakim karşısına çıktı
JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararının bozulduğunu söyleyerek İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşımda bulunan... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T02:34+0300
2022-05-27T02:35+0300
türkiye
fatih tezcan
dava
hakim
jitem
mehmet ağar
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Gazeteci Fatih Tezcan, JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasının ardından Twitter'dan paylaşım yapmıştı. Tezcan paylaşımında, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı..." ifadelerine yer vermişti. Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Tezcan ve avukatı hazır bulundu.Duruşmada savunma yapan sanık Tezcan, "Darbeden önce Bakırköy Adliyesi'nde FETÖ’ye hakaretten dolayı yargılanırken bir mahkeme huzuruna çıktım. Buradaki nöbetçi hakim benim ayağa kalkmamı istedi. Ayağa kalmadım ve hakim mahkemeye saygısızlık olduğundan dolayı katibe tutanak tutturmak istedi. Mahkemede ‘FETÖ için ilk defa vatan haini diyen benim’ dediğimde, hakim bana bir imalı bakışta bulundu’’ dedi.Savunmasına devam eden Tezcan, "Mehmet Ağar hakkında bir yargılama dosyası olduğunu biliyordum, yaklaşık 49 gün sonra İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararını bozduğu haberi medyaya düştü. Medyadan öğrendim ve özellikle beraat kararının bozulmasının uzun süre medyadan saklanması nedeniyle bu husus, bir gazeteci olarak dikkatimi çekmişti. Ben de o beraat kararını bozan hakimlere ilgili beni takip eden kitleme ‘daha önce bu hakimleri tanıyan var mı’ şeklinde tweet attım. Asla hedef gösterme kastım yoktur, benim zaten terörle olan mücadelem biliniyor. Mahşer günü görüşeceğiz’’ ifadelerini kullandı.Alınan savunmaların ardından mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine ve sanık Fatih Tezcan hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Tezcan’ın ‘terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210526/fatih-tezcan-fitneyi-engellemek-icin-sedat-pekerle-gorustum-1044585534.html
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fatih tezcan, dava, hakim, jitem, mehmet ağar

Fatih Tezcan, 'hakimleri hedef gösterdiği' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

02:34 27.05.2022 (güncellendi: 02:35 27.05.2022)
© Fotoğraf : Adem Metan / YouTube Fatih Tezcan
 Fatih Tezcan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Fotoğraf : Adem Metan / YouTube
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JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararının bozulduğunu söyleyerek İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşımda bulunan gazeteci Fatih Tezcan, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan hakim karşısına çıktı.
Gazeteci Fatih Tezcan, JİTEM davasında Mehmet Ağar ve diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararının bozulmasının ardından Twitter'dan paylaşım yapmıştı.
Tezcan paylaşımında, "RT 5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y'yı ve üye hakimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar hattı..." ifadelerine yer vermişti.
Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fatih Tezcan ve avukatı hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Tezcan, "Darbeden önce Bakırköy Adliyesi'nde FETÖ’ye hakaretten dolayı yargılanırken bir mahkeme huzuruna çıktım. Buradaki nöbetçi hakim benim ayağa kalkmamı istedi. Ayağa kalmadım ve hakim mahkemeye saygısızlık olduğundan dolayı katibe tutanak tutturmak istedi. Mahkemede ‘FETÖ için ilk defa vatan haini diyen benim’ dediğimde, hakim bana bir imalı bakışta bulundu’’ dedi.
Savunmasına devam eden Tezcan, "Mehmet Ağar hakkında bir yargılama dosyası olduğunu biliyordum, yaklaşık 49 gün sonra İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararını bozduğu haberi medyaya düştü. Medyadan öğrendim ve özellikle beraat kararının bozulmasının uzun süre medyadan saklanması nedeniyle bu husus, bir gazeteci olarak dikkatimi çekmişti. Ben de o beraat kararını bozan hakimlere ilgili beni takip eden kitleme ‘daha önce bu hakimleri tanıyan var mı’ şeklinde tweet attım. Asla hedef gösterme kastım yoktur, benim zaten terörle olan mücadelem biliniyor. Mahşer günü görüşeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
Alınan savunmaların ardından mahkeme, dosyanın mütalaa hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine ve sanık Fatih Tezcan hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Tezcan’ın ‘terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Fatih Tezcan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2021
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