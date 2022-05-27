https://tr.sputniknews.com/20220527/finlandiya-nato-uyeligimiz-rusya-icin-tehdit-degil-1056751063.html
Finlandiya: NATO üyeliğimiz Rusya için tehdit değil
Finlandiya: NATO üyeliğimiz Rusya için tehdit değil
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkenin NATO’ya katılmasının Rusya için tehdit olmadığını ve ortak sınırda barışın sürmesini istediklerini... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T21:12+0300
2022-05-27T21:12+0300
2022-05-27T21:17+0300
nato
finlandiya
pekka haavisto
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Washington’daki CSIS merkezinde konuşan Haavisto, “Finlandiya’nın NATO üyeliği, kimseler için tehdit değil. Rusya’yla 800 kilometreden fazla olan sınırımızda barışın sürmesini istiyoruz. Biz sadece kendi güvenliğimizi artırmak ve Avrupa’nın güvenliğine katkıda bulunmak istiyoruz” ifadesini kullandı.Rusya’nın “kendi güvenliği için risk taşıyan, asker ve teçhizatta büyük kayıplara yol açan çok küstahça adımlara” hazır olduğunu iddia eden Fin bakan, “Çok öngörülemeyen hareketler yapabilen bir komşunun yanında yaşıyor olmanız büyük bir endişe kaynağı” dedi.Finlandiya’nın tarafsızlık statüsünden vazgeçişine Rusya’nın verdiği tepkiyi “normal” ve “yanlış hesap” olarak nitelendiren Haavisto, “Bunlar, hava sahamızın ihlali, rubleyle ödemeyi reddettiğimiz için doğalgaz boru hattının kapatılması ve diğerleri. Tüm bunlar, önceden hazırlık yaptığımız sonuçlar. Şaşılacak hiçbir şey yok” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/polonya-turkiyenin-sinirlariyla-ilgili-guvenlik-endiselerine-cevap-vermek-onceliklerimizden-biri-1056741426.html
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Finlandiya: NATO üyeliğimiz Rusya için tehdit değil
21:12 27.05.2022 (güncellendi: 21:17 27.05.2022) Abone ol
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ülkenin NATO’ya katılmasının Rusya için tehdit olmadığını ve ortak sınırda barışın sürmesini istediklerini belirtti.
Washington’daki CSIS merkezinde konuşan Haavisto, “Finlandiya’nın NATO üyeliği, kimseler için tehdit değil. Rusya’yla 800 kilometreden fazla olan sınırımızda barışın sürmesini istiyoruz. Biz sadece kendi güvenliğimizi artırmak ve Avrupa’nın güvenliğine katkıda bulunmak istiyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya’nın “kendi güvenliği için risk taşıyan, asker ve teçhizatta büyük kayıplara yol açan çok küstahça adımlara” hazır olduğunu iddia eden Fin bakan, “Çok öngörülemeyen hareketler yapabilen bir komşunun yanında yaşıyor olmanız büyük bir endişe kaynağı” dedi.
Finlandiya’nın tarafsızlık statüsünden vazgeçişine Rusya’nın verdiği tepkiyi “normal” ve “yanlış hesap” olarak nitelendiren Haavisto, “Bunlar, hava sahamızın ihlali, rubleyle ödemeyi reddettiğimiz için doğalgaz boru hattının kapatılması ve diğerleri. Tüm bunlar, önceden hazırlık yaptığımız sonuçlar. Şaşılacak hiçbir şey yok” diye ekledi.