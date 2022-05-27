https://tr.sputniknews.com/20220527/galatasaraydan-euroleague-sampiyonu-efese-tarihi-fark-1056752729.html
Galatasaray'dan Euroleague şampiyonu Efes'e tarihi fark
Galatasaray'dan Euroleague şampiyonu Efes'e tarihi fark
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 105-70 mağlup etti. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T22:24+0300
2022-05-27T22:24+0300
2022-05-27T22:24+0300
spor
anadolu efes
galatasaray
euroleague
galibiyet
maç
mağlubiyet
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes ile karşılaştı.Galatasaray Nef, salondan 105-70 galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçti.İki takım arasındaki serinin 2. maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220521/anadolu-efes-thy-avrupa-liginde-ust-uste-ikinci-kez-sampiyon-1056562807.html
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anadolu efes, galatasaray, euroleague, galibiyet, maç, mağlubiyet
Galatasaray'dan Euroleague şampiyonu Efes'e tarihi fark
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 105-70 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes ile karşılaştı.
Galatasaray Nef, salondan 105-70 galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
İki takım arasındaki serinin 2. maçı 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.