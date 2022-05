Gates, Musk'ın Twitter'ı satın almasını engellemek için milyonlarca dolar akıttı

https://tr.sputniknews.com/20220527/gates-muskin-twitteri-satin-almasini-engellemek-icin-milyonlarca-dolar-akitti-1056737515.html

Dünyanın en zengin kişisi konumunda ve dünyanın lideri tavrındaki Elon Musk'ın ifade özgürlüğünü engellediği için eleştirdiği Twitter'ı satın almasını akamete... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

Çevrimiçi Özgürlük Vakfı'nın (Foundation for Freedom Online/FFO) Breitbart ile paylaştığı verilere göre, Tesla ve Space X CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasını açıkça engellemeye çalışan 26 örgütten 11'ine, Bill ve Melinda Gates Vakfı yüz milyonlarca dolar verdi. Buna göre reklamverenlere platformu boykot etmeleri için baskı yaparak Musk'ın Twitter'ı satın almasına çelme takmaya çalışan Gates destekli 11 kuruluş arasında Yeni Girişim Fonu (New Venture Fund) başı çekiyor. 'Karanlık para' örgütlerinden biri olan Yeni Girişim Fonu, 2020 yılında Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın en büyük 5 yıllık para bağışı taahhüdüne mazhar oldu. ABD siyasetinde 'karanlık para', sosyal refah örgütleri, sendikalar, ticaret odaları gibi kar amacı gütmeyen ve bağışçılarını ifşa etmesi gerekmeyen kuruluşlar tarafından yapılan siyasi harcamaları ifade ediyor. Bunlar, şirketler, bireyler ve birliklerden sınırsız bağış alabiliyor. Bu şekilde bağışçılar, seçmenler paranın nereden geldiğini bilmezken, gündemi etkilemek için fon harcayabiliyor.Yeni Girişim Fonu da Medya Adalet Merkezi, Medya Demokrasi Fonu, Ulusal Hispanik Medya Koalisyonu ve Hesap Veren Teknoloji'yi (Center for Media Justice, the Media Democracy Fund, the National Hispanic Media Coalition, Accountable Tech) fonluyor. Hepsi, reklamverenlere boykot çağrısı yapan açık mektubun imzacılarından. Ayrıca 2008'den beri Gates Vakfı'ndan toplam 457 milyon doları bulan 102 nakit hibe aldılar. Onaltı Otuz Fonu (Sixteen Thirty Fund) gibi diğer imza sahipleri de Yeni Girişim Fonu'nun yan kuruluşları.Gates Vakfı'nın nakit parayla yoğun şekilde desteklediği bir diğer karanlık para grubu olan Tides Vakfı da imzacılardan 5'ini fonluyor: Özgür Basın, Bölünemez, kürtaj yasağıyla mücadele eden NARAL, Medya Önemlidir ve Siyah Yaşamlar Önemlidir Küresel Ağı (Free Press, Indivisible, NARAL Pro-Choice America, Media Matters, Black Lives Matter Global Network). Gates destekli Topluluk Ortakları (Community Partners), imzacılardan Pasifik Adalıları Güçlendirme Topluluğu'nu (Empowering Pacific Islanders Community), Gates destekli Yeni Hayırseverlik (NEO Philanthropy, imzacılardan kürtaj yasağı karşıtı Reproaction'ı fonluyor. Gates ile Musk sık sık atışırken, ilki, ikincisinin elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya karşı 500 milyon dolarlık kısa pozisyona sahip olduğunu da açıklamıştı. Gates, Musk'ın 'Twitter'da dezenfomasyonu daha kötü hale getireceğini' de ileri sürmüştü. Kendinden menkul virüs ve salgın uzmanına dönüşen Microsoft kurucusu yazılım kralı, aşı şüphecilerinin sosyal medya platformlarında özgürce fikir alışverişinde bulunmalarına izin verilmesinin yasaklanması gerektiğinde ısrar ederek, Kovid-19 pandemisi sırasında sansürün önde gelen savunucusu oldu, ardından Twitter'ın katı sansür politikalarından bazılarını iptal etmekten bahseden Musk'ın yanlış yola girdiğini söyledi. Geçen ay 26 kuruluş, platformun son birkaç yıldır benimsediği sıkı ifade özgürlüğü kontrollerini yumuşatmak için Musk'ın herhangi bir çaba sarf etmesi halinde reklamverenlerin Twitter'ı boykot etmesini talep eden bir açık mektup imzaladı."Elon Musk'ın Twitter'ı ele geçirmesi, bilgi ekosistemimizi daha da zehirli hale getirecek ve özellikle zaten en savunmasız ve marjinalleştirilmiş olanlar arasında kamu güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturacaktır" iddiasında bulunan mektupta, Musk'ın patronu olacağı platformla çalışmaya devam eden reklamverenlerin 'nefreti, aşırılığı, sağlıkla ilgili yanlış bilgileri ve komplo teorisyenlerini güçlendiren bir platformla ilişki kurma riskine gireceği' ileri sürüldü.Bunun üzerine boykot çağrısını kimin finanse ettiğinin 'araştırılması' çağrısı yapan Musk, 'güneş ışığının en iyi dezenfektan olduğundan' söz etti. Çoğunluğu alenen Demokrat Parti ile bağlantılı imzacıların arkasında da spekülatör George Soros gibi finans dünyasının Demokrat Parti yanlısı isimlerinin olduğu biliniyor. 'Mutlak ifade özgürlüğü' adına Twitter'ı satın almaya kalkıştıktan sonra hükümetlerin ifade özgürlüğü düzenlemelerine uyacağını söyleyerek çark eden Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifi şirketin yönetim kurulu tarafından kabul edildi. Ancak Musk'ın şirketten spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğinin kanıtlanmasını istemesi sebebiyle anlaşma askıya alındı. Musk'a karşı oldukları gerekçesiyle bir dizi üst düzey yöneticinin işten ayrıldığı Twitter'da yeni işe alımlar donduruldu. Hisse senetlerinde manipülasyon suçlamasıyla Musk'a davaBu arada Musk'a karşı çıkan Twitter hissedarları da Tesla ve SpaceX CEO'sunun platformu satın alma teklifi sırasında hisse senetlerini manipüle ettiği iddiasıyla dava açtı. Musk'ın 14 Mart'a kadar Twitter'ın yüzde 5'inden fazlasını satın aldığını açıklamayarak yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle tazminat talep eden hissedarlar, şirketi de Musk'ın hamlesini soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle dava etti. Davacı yatırımcılar, hisse satın almaya devam edip nisan ayı başında Twitter'ın yüzde 9.2'sine sahip olduğunu duyuran Musk'ın hisselerini açıklamayı geciktirerek, piyasa manipülasyonuna giriştiği ve Twitter hisselerini düşük fiyata satın aldığı iddiasında.

