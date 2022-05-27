https://tr.sputniknews.com/20220527/goz-aki-dovmesi-yaptiran-kadinin-gozyaslari-mavi-akti-1056743933.html

Göz akı dövmesi yaptıran kadının gözyaşları mavi aktı

Göz akı dövmesi yaptıran kadının gözyaşları mavi aktı

Avustralya'da yaşayan bir kadın, yaptırdığı göz akı dövmesinin ardından yaşadıklarını anlattı. 'İşkence gibi bir işlem' olarak tanımladığı göz akı dövmesi... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T16:32+0300

2022-05-27T16:32+0300

2022-05-27T16:39+0300

yaşam

dövme

mavi

göz

gözyaşı

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Amber Luke isimli Avustralyalı model, vücudunda yaptığı çeşitli dövmelerin ardından bundan 5 yıl önce göz akını maviye boyatma kararı aldı. 22 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda göz akı dövmesinin vücudunda yarattığı hasarı anlatan genç kadın, yaşadıkları yüzünden 'bağımsız bir kişi olmaktan tamamen aciz kaldığını' ifade etti.Genç kadın, "İşkence gibi işlem süresince, doğru yapılması durumunda 2 adet olması gereken enjeksiyonlardan her bir göz akıma 4'er kez enjeksiyon yapıldı. İşlemden sonraki iki gün boyunca gözyaşlarım mavi aktı" dedi.Deneyimini paylaştığı için kendisine teşekkür eden sosyal medya takipçileri, Amber'ın başına gelenler hakkında "Dehşet biçimde korkutucu olmalı", "Sonunda düzelmesine sevindim" gibi yorumlar yaptı.Genç kadın daha sonra bu deneyimini beline uygulanan mavi gözyaşlarıyla ağlayan kadın dövmesiyle ölümsüzleştirdi.

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dövme, mavi, göz, gözyaşı