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Göz akı dövmesi yaptıran kadının gözyaşları mavi aktı
Göz akı dövmesi yaptıran kadının gözyaşları mavi aktı
Avustralya'da yaşayan bir kadın, yaptırdığı göz akı dövmesinin ardından yaşadıklarını anlattı. 'İşkence gibi bir işlem' olarak tanımladığı göz akı dövmesi... 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T16:32+0300
2022-05-27T16:39+0300
yaşam
dövme
mavi
göz
gözyaşı
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Amber Luke isimli Avustralyalı model, vücudunda yaptığı çeşitli dövmelerin ardından bundan 5 yıl önce göz akını maviye boyatma kararı aldı. 22 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda göz akı dövmesinin vücudunda yarattığı hasarı anlatan genç kadın, yaşadıkları yüzünden 'bağımsız bir kişi olmaktan tamamen aciz kaldığını' ifade etti.Genç kadın, "İşkence gibi işlem süresince, doğru yapılması durumunda 2 adet olması gereken enjeksiyonlardan her bir göz akıma 4'er kez enjeksiyon yapıldı. İşlemden sonraki iki gün boyunca gözyaşlarım mavi aktı" dedi.Deneyimini paylaştığı için kendisine teşekkür eden sosyal medya takipçileri, Amber'ın başına gelenler hakkında "Dehşet biçimde korkutucu olmalı", "Sonunda düzelmesine sevindim" gibi yorumlar yaptı.Genç kadın daha sonra bu deneyimini beline uygulanan mavi gözyaşlarıyla ağlayan kadın dövmesiyle ölümsüzleştirdi.
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dövme, mavi, göz, gözyaşı

Göz akı dövmesi yaptıran kadının gözyaşları mavi aktı

16:32 27.05.2022 (güncellendi: 16:39 27.05.2022)
© TwitterDövme
Dövme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Twitter
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Avustralya'da yaşayan bir kadın, yaptırdığı göz akı dövmesinin ardından yaşadıklarını anlattı. 'İşkence gibi bir işlem' olarak tanımladığı göz akı dövmesi güzünden genç kadın geçici körlük yaşadı ve artık gözyaşları mavi akıyor.
Amber Luke isimli Avustralyalı model, vücudunda yaptığı çeşitli dövmelerin ardından bundan 5 yıl önce göz akını maviye boyatma kararı aldı.
22 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda göz akı dövmesinin vücudunda yarattığı hasarı anlatan genç kadın, yaşadıkları yüzünden 'bağımsız bir kişi olmaktan tamamen aciz kaldığını' ifade etti.
Genç kadın, "İşkence gibi işlem süresince, doğru yapılması durumunda 2 adet olması gereken enjeksiyonlardan her bir göz akıma 4'er kez enjeksiyon yapıldı. İşlemden sonraki iki gün boyunca gözyaşlarım mavi aktı" dedi.
Deneyimini paylaştığı için kendisine teşekkür eden sosyal medya takipçileri, Amber'ın başına gelenler hakkında "Dehşet biçimde korkutucu olmalı", "Sonunda düzelmesine sevindim" gibi yorumlar yaptı.
Genç kadın daha sonra bu deneyimini beline uygulanan mavi gözyaşlarıyla ağlayan kadın dövmesiyle ölümsüzleştirdi.
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