https://tr.sputniknews.com/20220527/hayvan-gibi-yasamak-icin-15-bin-dolara-kostum-yaptirdi-insanlik-olmaktan-vazgectim-1056736285.html

Hayvan gibi yaşamak için 15 bin dolara köpek kostümü yaptırdı: İnsan olmaktan vazgeçtim

Hayvan gibi yaşamak için 15 bin dolara köpek kostümü yaptırdı: İnsan olmaktan vazgeçtim

Japonya'da bir hayvansever, kostüm üreticisi bir firma sayesinde en büyük hayalini gerçekleştirdi. İnsan olmaktan vazgeçtiğini söyleyen adam, yaptırdığı özel... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T13:14+0300

2022-05-27T13:14+0300

2022-05-27T13:20+0300

yaşam

japonya

kostüm

köpek

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Japonya'da yaşayan Toko isimli bir hayvansever, ülkedeki Zeppet isimli bir kostüm üreticisi firmayla temasa geçerek gerçek boyutlu bir köpek kostümü yaptırdı. Yapımı 40 gün süren gerçekçi köpek kostümünü giyerek çektiği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Toko, "Lessi türü köpek kostümü yaptım çünkü giydiğimde gerçek görünüyor. Gerçekçi bir model olmasını istediğim için, boyuma yakın büyük bir hayvanın iyi olacağını düşündüm. Bu yüzden bir köpek kostümü yaptırmaya karar verdim" dedi.Nisan ayında açtığı YouTube hesabını takip eden binin üzerindeki takipçisi için paylaştığı videolarda hayvan olarak yaşama deneyiminden bahseden Toko, şimdiye dek YouTube'da 600 binden fazla görüntülenme ve Twitter'da 50 binden fazla beğeni topladı.Japonya'daki yerel medya ve televizyonlarda haber olan sıradışı adam, yayınlanan görüntülerde bir köpek gibi yerde sırtının üzerinde yuvarlanırken görülüyor.Bir diğer videoda ise köpek adam Toko, üzerinde "Köpek oldum çünkü hayvan olmaya karar verdim" yazılı olan notları kameraya gösteriyor.Toko'nun kararına sosyal medyadan farklı tepkiler geldi. Kimisi kostümün gerçeğe yakın olmasını överken, bazıları ise köpek adamın doğal görünmediğini söyleyerek, "Ne kadar para harcarsan harca, hiçbir zaman gerçek bir köpek olmayacaksın" dedi.

japonya

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japonya, kostüm, köpek