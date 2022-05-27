https://tr.sputniknews.com/20220527/ilber-ortayli-imamoglu-genc-adam-vakti-var-acul-hareket-etmesine-luzum-yok-1056727252.html

İlber Ortaylı: İmamoğlu genç adam, vakti var, acul hareket etmesine lüzum yok

İlber Ortaylı: İmamoğlu genç adam, vakti var, acul hareket etmesine lüzum yok

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 6’lı masada yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 'kapsayıcı' bir lider olduğunu söyledi. Ortaylı, İBB Başkanı... 27.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-27T03:37+0300

2022-05-27T03:37+0300

2022-05-27T03:37+0300

ekrem imamoğlu

ilber ortaylı

türkiye

meral akşener

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

açıklama

muhalefet

boris johnson

recep tayyip erdoğan

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Profesör Dr. İlber Ortaylı, muhalefet partilerinin oluşturduğu 'altılı masa' stratejisini ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmaları Gazete Durum'dan Mustafa Balbay ve Mürşide Esmek'e değerlendirdi.Ortaylı, “6’lı masanın üslubu nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi:Ortaylı, 6’lı masada yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yumuşak bir üsluba sahip olduğunu söyledi.İngiltere Başkanı Boris Johnson’ın belediye başkanlığından geldiğini hatırlatan Ortaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:Ortaylı, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da İBB Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “O tarihte her kesimle çok iyi ilişki kurdu. Başka kim var bilmiyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelip de daha yukarı çıkan birini hatırlamıyorum. Benim anladığım çok fazla dikta ile 'Benim istediğim olsun' ile geliyorlardı, doğru değil bu" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220515/prof-dr-ortayli-dikkat-lozanin-gizli-maddelerinden-once-konusmamiz-gerekenler-var-1056380778.html

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ekrem imamoğlu, ilber ortaylı, meral akşener, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, açıklama, muhalefet, boris johnson, recep tayyip erdoğan