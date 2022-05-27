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İran: Rusya ile hammadde ticaretini takas yoluyla yapabiliriz
İran: Rusya ile hammadde ticaretini takas yoluyla yapabiliriz
İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, Rusya'ya çelik karşılığında araba yedek parçaları ve doğalgaz türbinleri verebileceklerini söyledi. 27.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-27T14:48+0300
2022-05-27T14:50+0300
ekonomi
rusya
iran
hammadde
çelik
takas
yaptırım
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Batı'nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya alan Rusya ile İran, ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, metal ve madencilik sektöründe kullanmak üzere hammadde tedarik etmek için Rusya ile takas yöntemini kullanacaklarını belirtti.Tahran'daki İran-Rusya ortak ekonomik ve ticari işbirliği komisyonunun oturum aralarında basın mensuplarına konuşan Fatemi Amin, ülkesinin artan iç talebi karşılayabilmek için Rusya'dan çinko, kurşun ve alüminyum ithal etmesi gerekeceğini dile getirdi.Moskova ile çelik başta olmak üzere belirli mal ve emtialar için takas düzenlemeleri getirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Fatemi Amin, bunun karşılığında Rusya'ya araba parçaları ve doğalgaz türbinleri ihraç edebileceklerini de sözlerine ekledi.İranlı bakan, ayrıca Rus enerji santrallerine doğalgaz türbinleri tedarik etmek veya mevcut olanları onarmak için anlaşmalar imzalandığı bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/putin-kuresel-ekonomi-ortamindan-cekilmek-gibi-bir-niyetimiz-yok-1056703137.html
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rusya, iran, hammadde, çelik, takas, yaptırım

İran: Rusya ile hammadde ticaretini takas yoluyla yapabiliriz

14:48 27.05.2022 (güncellendi: 14:50 27.05.2022)
© TwitterRusya - İran
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
© Twitter
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İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, Rusya'ya çelik karşılığında araba yedek parçaları ve doğalgaz türbinleri verebileceklerini söyledi.
Batı'nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya alan Rusya ile İran, ticari ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor.
İran Ticaret ve Sanayi Bakanı Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, metal ve madencilik sektöründe kullanmak üzere hammadde tedarik etmek için Rusya ile takas yöntemini kullanacaklarını belirtti.
Tahran'daki İran-Rusya ortak ekonomik ve ticari işbirliği komisyonunun oturum aralarında basın mensuplarına konuşan Fatemi Amin, ülkesinin artan iç talebi karşılayabilmek için Rusya'dan çinko, kurşun ve alüminyum ithal etmesi gerekeceğini dile getirdi.
Moskova ile çelik başta olmak üzere belirli mal ve emtialar için takas düzenlemeleri getirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Fatemi Amin, bunun karşılığında Rusya'ya araba parçaları ve doğalgaz türbinleri ihraç edebileceklerini de sözlerine ekledi.
İranlı bakan, ayrıca Rus enerji santrallerine doğalgaz türbinleri tedarik etmek veya mevcut olanları onarmak için anlaşmalar imzalandığı bilgisini paylaştı.
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